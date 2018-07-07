Количество ДТП в Алматы снизилось вдвое на участках с односторонним движением

В Алматы уровень аварийности на участках с односторонним движением значительно снизился, что было выявлено в ходе специального анализа местной полицейской службой ДВД города Алматы, сообщает пресс-служба ведомства.

По данным подразделения, в 2017 году до введения одностороннего движения по улице Курмангазы произошло 49 дорожно-транспортных происшествий, после внесения корректировок - 20 фактов ДТП, по улице Шевченко до изменений - 53 ДТП, после - 13.

"В настоящее время дорожная обстановка на вышеуказанных участках благоприятная и стабильная, поток транспортных средств движется в обоих направлениях в штатном режиме и без заторных явлений. И немаловажно – за этот период удалось упорядочить вопрос парковки транспортных средств вдоль этих улиц, дабы создать безопасные условия для передвижения двухколесного транспорта на велосипедных дорожках. Автолюбители к таким новшествам приспособились быстро, силами дорожно-патрульной полиции проводились целенаправленные рейдовые мероприятий и была усилена профилактическая работа", - проинформировала официальный представитель ДВД Алматы подполковник полиции Салтанат Азирбек.

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Напомним, что в прошлом году одностороннее движение транспортных средств было введено на улицах Шевченко и Курмангазы.

Недавно стало известно, что в рамках комплексной схемы организации дорожного движения в границах малого транспортного кольца, вводится одностороннее движение транспортных средств на улицах: Жамбыла, Карасай батыра, Кабанбай батыра, Богенбай батыра, Гоголя, Макатаева, Муратбаева и Шарипова.

Фото: kolesa.kz