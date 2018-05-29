Количество самоубийств среди подростков уменьшается, но растет преступность

Если за 4 месяца 2017 года в Казахстане было зафиксировано 64 случая суицида, то за аналогичный период текущего года – 49, то есть снижение идет на 23%, сообщила в ходе конференции «Правосудие для детей: результат, инновации и дальнейшее развитие» уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева.

«Нам удалось спасти в прошлом году 114 детей от суицида. Сейчас эти дети наши друзья, они работают вместе с нами. Возможно, мы создадим общественное детское движение, которое будет помогать мне по предотвращению суицидальных настроений среди подростков», - сказала она.

При этом она привела данные проведенного сравнительного анализа за 4 месяца 2017 и 2018 годов.

«Если за 4 месяца 2017 года в Казахстане было зафиксировано 64 случая суицида, то за аналогичный период текущего года – 49, то есть снижение идет на 23%. По попыткам – если за 4 месяца 2017 года было совершено 158 попыток суицида, то за 4 месяца 2018 года - 107 попыток, то есть идет снижение на 32%. Это говорит о том, что у нас с вами продуктивная слаженная работа. Но успокаиваться еще рано. Нам нужно сделать так, чтобы наши дети никогда не приходили к такому понятию, как суицид», - отметила уполномоченный по правам ребенка.

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По словам Балиевой, наблюдается рост преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних. Так, если за 4 месяца 2017 года в РК было зарегистрировано 731 уголовное правонарушение, то за 4 месяца 2018 года – 773. Рост на 5,7%.

Между тем, по ее словам, идет рост детской преступности: если за 4 месяца 2017 года несовершеннолетними было совершено 64 уголовных правонарушения, то за 4 месяца 2018 года - 93. Прирост - на 45%.

«Это должно нас настораживать. Мы должны детям в уголовном судопроизводстве создать такие условия для того, чтобы ребенок понял, что он совершил правонарушение и ему нужно исправляться, но чтобы он при этом не ужесточился и не стал более заядлым преступником. Это наша общая задача. Нам нужно снижать детскую преступность», - резюмировала детский омбудсмен.