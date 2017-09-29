Колледжи Казахстана переходят к независимой аккредитации

В рамках конференции «Расширение полномочий работодателей для развития корпоративного управления в системе подготовки кадров» подписан меморандум между НУ «Независимое агентство аккредитации и рейтинга» и Ассоциацией колледжей города Алматы.

«Как вы знаете, одной из стратегический целей всей системы образования в Республике Казахстан был переход от государственной аттестации к независимой аккредитации», - отметила директор НУ «Независимое агентство аккредитации и рейтинга» Алина Жумагулова.

Спикер напомнил, что в соответствии с Законом об образовании, все вузы должны были пройти аккредитацию до января 2017 года. По данным, представленным на сайте агентства в период с 2013 по 2017 год, аккредитацию прошли 34 вуза по всему Казахстану.

На сегодняшний день перед колледжами страны поставлена задача пройди аккредитацию до 2020 года. Согласно Стратегическому плану НААР на 2016-2020 годы, в 2017 году национальную институциональную аккредитацию должны пройти 10 колледжей, в 2018-15, в 2019 – 20 и в 2020 – 25 колледжей.

Г-жа Жумагулова рассказала, что процедура аккредитации совсем новое направление, поэтому не все колледжи понимают всех особенностей. Для этого агентством проводится активная работа по информированию и помощи колледжам по системе аккредитации. Она отметила что крупные колледжи во многих областях уже прошли процедуру аккредитации.

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Независимое агентство аккредитации и рейтинга было создано в 2011 году в форме некоммерческой организации с целью совершенствования национальной системы обеспечения качества образования.





