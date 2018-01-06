Комиссар ЭКСПО освобожден от должности

Рапиль Жошыбаев освобожден от должности комиссара Международной специализированной выставки "ЭКСПО-2017", соответствующий указ подписал глава государства Нурсултан Назарбаев.
Жошыбаев Рапиль Сейтханович освобожден от должности в связи с окончанием срока полномочий. Выставка проходила в Астане с 10 июня по 10 сентября 2017 года. В настоящее время на территории ЭКСПО работают сфера "Нур Алем" — музей будущего, холл энергии, зона лучших практик, арт-центр, конгресс-центр, тематический и коммерческий павильоны. Кроме того, здесь установлена главная елка столицы и самый большой в городе каток.