Коммунальная служба на 10 млрд тенге уменьшила долги алматинских потребителей

Комитет внутреннего государственного аудита Министерства финансов РК по Алматы провел государственный аудит в деятельности ТОО «Алматинские тепловые сети», сообщает пресс-служба Комитета.

Аудиторы выявили факты списания долгов за 2016-2017 годы, образовавшихся у потребителей тепловой энергии перед поставщиком тепла, путём перерасчёта их в сторону уменьшения, на сумму свыше 10 млрд тенге.

«Кроме того, аудитом установлено, что некоторым потребителям, у которых вышли из строя тепловые счетчики, должностные лица Алматинских тепловых сетей, путем манипуляции в системе «Алсеко» удаляли фактические показания приборов учёта тепловой энергии на сумму более 60 млн тенге и вместо них вносили показания прибора за тот же период, но прошлого 2015 года, где объем тепловой энергии в разы меньше, чем в 2016 и 2017 годах, и тем самым неправомерно уменьшали долги абонентов за отопление», - отмечается в сообщении.

Материалы аудита переданы в Службу экономических расследований ДГД Алматы, которыми возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводится досудебное расследование.

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