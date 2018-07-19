КООЗ изымает опасную колбасу в Казахстане

В рамках контроля безопасности пищевой продукции по всей республике проведена экспертиза 1 241 пробы колбасной продукции, при этом 285 не соответствовали требованиям технических регламентов.

Так, на торговых объектах Северо-Казахстанской области выявлена колбасная продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов по наличию высокого содержания консерванта и фиксатора цвета нитрита натрия и антибиотика левомицетина.

Комитетом проводятся меры по изъятию и уничтожению несоответствующей продукции, усиленный лабораторный контроль на территории всей республики.

В супермаркете «Северный», г. Петропавловск, в колбасе «Докторская», по-стародворски, (дата выработки 14.06.2018г.) российского производства ЗАО «Стародворские Колбасы», показатель содержания нитрита натрия составил – 66,6 мг/кг. В магазине «Уют» ИП Белякова О.И., в Кызылжарском районе, с.Тепличное обнаружена вареная колбаса «Популярная» АО «Омский бекон»(дата выработки 31.05.2018 г.), в которой данный показатель составил- 60,6 мг/кг;

Также в магазине «Сова», Жамбылского района, с. Пресновка, установлены нарушения в следующих продукциях АО «Омский бекон»:

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- Вареная колбаса «Бутербродная», категории В (дата выработки 11.06.2018 г.), содержание нитрита натрия составило - 109,8 мг/кг;

- Колбаса полукопченная из мяса птицы «Походная», второго сорта, (дата выработки 15.06.2018 г.) - 72 мг/кг.

При этом, в продукции АО «Омский бекон», помимо вышеуказанного несоответствия, обнаружено превышение содержания левомицетина:

- Колбаса вареная из мяса птицы «Южная», второго сорта, (дата выработки 13.06.2018 г.), массовая доля нитрита составила - 109,2 мг/кг, левомицетина – 0,05 мг/кг;

- Колбаса вареная из мяса птицы «СЕЛЬСКАЯ», второго сорта, (дата выработки 13.06.2018 г.), показатель содержания нитрита составил - 87,0 мг/кг, левомицетина – 1,5 мг/кг;

- Колбаса вареная из мяса птицы «ЗАРЕЧНАЯ» второго сорта, показатель содержания нитрита составил - 65,4 мг/кг, левомицетина – 1,12 мг/кг.

Справка:

При употреблении продуктов с высоким содержанием нитрита натрия и антибиотиков, в частности левомицетина, может наблюдаться ухудшение состояния здоровья человека. Так, нитриты вступают в реакцию с кровью человека, в результате которой образовывается вещество под названием метгемоглобин, которая лишает функции по переносу кислорода, что приводит к кислородному голоданию (гипоксия). Гипоксия вызывает слабость, ухудшение самочувствия, сонливость, тошнота, рвота, нарушение функций нервной системы, сердца, тканей почек и печени.

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Вместе с тем, длительное использование в пищу продуктов, содержащих остаточное количество антибиотиков, может приводить к неблагоприятным для человека последствиям: возникновению аллергических реакций, дисбактериозов, анафилактического шока, увеличению антибиотикоустойчивости микрофлоры в организме, что впоследствии затрудняет выбор антибактериальных препаратов для лечения различных воспалительных заболеваний.