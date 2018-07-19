Валюта нал
USD 344.70 345.50
RUB 5.48 5.52
EUR 401.00 402.90
Валюта бирж
USD/KZT
344.58
-0.004%
EUR/KZT
400.51
+0.005%
RUB/KZT
5.47
+0.004%
EUR/USD
400.51
+0.005%
EUR/CHF
400.51
+0.005%
EUR/JPY
400.51
+0.005%
GBP/USD
448.99
+0.013%
USD/CHF
344.58
-0.004%
USD/JPY
344.58
-0.004%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
344.58 400.51 5.47
-0.004% +0.005% +0.004%
Рынки
Нефть Brent
73.94
-0.019%
Нефть WTI
68.36
-0.003%
Золото
1271.7
+0.001%
Серебро
16.4
-0.004%
Платина
879
+0.005%
Никель
151.91
+0.000%
Алюминий
2176
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
73.94 68.36 1271.7
-0.019% -0.003% +0.001%
Индексы
KASE
2382.12
+0.001%
Dow Jones
24580.9
+0.002%
Nasdaq
109.28
-0.018%
FTSE 100
7682.27
+0.000%
S&P 500
2754.88
-0.004%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
5387.38
+0.011%
Hang Seng
29129.5
-0.007%
Nikkei 225
22438.5
-0.006%
Ibovespa
71110
+0.004%
BSE Sensex
35689.6
+0.007%
FTSE/JSE
50612.2
+0.005%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2382.12 24580.9 109.28
+0.001% +0.002% -0.018%

КООЗ изымает опасную колбасу в Казахстане

19.07.2018 12:25   1038   0

В рамках контроля безопасности пищевой продукции по всей республике проведена экспертиза 1 241 пробы колбасной продукции, при этом 285 не соответствовали требованиям технических регламентов.

Так, на торговых объектах Северо-Казахстанской области выявлена колбасная продукция, не соответствующая требованиям технических регламентов по наличию высокого содержания консерванта и фиксатора цвета нитрита натрия и антибиотика левомицетина.

Комитетом проводятся меры по изъятию и уничтожению несоответствующей продукции, усиленный лабораторный контроль на территории всей республики.

В супермаркете «Северный», г. Петропавловск, в колбасе «Докторская», по-стародворски, (дата выработки 14.06.2018г.) российского производства ЗАО «Стародворские Колбасы», показатель содержания нитрита натрия составил – 66,6 мг/кг. В магазине «Уют» ИП Белякова О.И., в Кызылжарском районе, с.Тепличное обнаружена вареная колбаса «Популярная» АО «Омский бекон»(дата выработки 31.05.2018 г.), в которой данный показатель составил- 60,6 мг/кг;

430 тысяч автобусных карт выдано в Астане...
95 тысяч именных транспортных карт Astra plat для льготников, 125 тысяч именных карт для школьников возраста 7-14 лет, а также более 210 тысяч неименн...

Также в магазине «Сова», Жамбылского района, с. Пресновка, установлены нарушения в следующих продукциях АО «Омский бекон»:

Улица Кабанбай батыра в Алматы стала односторонней

- Вареная колбаса «Бутербродная», категории В (дата выработки 11.06.2018 г.), содержание нитрита натрия составило - 109,8 мг/кг;

- Колбаса полукопченная из мяса птицы «Походная», второго сорта, (дата выработки 15.06.2018 г.) - 72 мг/кг.

При этом, в продукции АО «Омский бекон», помимо вышеуказанного несоответствия, обнаружено превышение содержания левомицетина:

- Колбаса вареная из мяса птицы «Южная», второго сорта, (дата выработки 13.06.2018 г.), массовая доля нитрита составила - 109,2 мг/кг, левомицетина – 0,05 мг/кг;

Материалы по теме

Улица Кабанбай батыра в Алматы стала односторонней

430 тысяч автобусных карт выдано в Астане

Главный фигурант «Дела Алиби» обменял тюремный срок на штраф

Как будут облагать налогами самозанятых казахстанцев

КГД о покупке квартиры за 65 млн евро: Владелец не разрешает нам разглашать его сведения

- Колбаса вареная из мяса птицы «СЕЛЬСКАЯ», второго сорта, (дата выработки 13.06.2018 г.), показатель содержания нитрита составил - 87,0 мг/кг, левомицетина – 1,5 мг/кг;

- Колбаса вареная из мяса птицы «ЗАРЕЧНАЯ» второго сорта, показатель содержания нитрита составил - 65,4 мг/кг, левомицетина – 1,12 мг/кг.

Справка:

При употреблении продуктов с высоким содержанием нитрита натрия и антибиотиков, в частности левомицетина, может наблюдаться ухудшение состояния здоровья человека. Так, нитриты вступают в реакцию с кровью человека, в результате которой образовывается вещество под названием метгемоглобин, которая лишает функции по переносу кислорода, что приводит к кислородному голоданию (гипоксия). Гипоксия вызывает слабость, ухудшение самочувствия, сонливость, тошнота, рвота, нарушение функций нервной системы, сердца, тканей почек и печени.

430 тысяч автобусных карт выдано в Астане

Вместе с тем, длительное использование в пищу продуктов, содержащих остаточное количество антибиотиков, может приводить к неблагоприятным для человека последствиям: возникновению аллергических реакций, дисбактериозов, анафилактического шока, увеличению антибиотикоустойчивости микрофлоры в организме, что впоследствии затрудняет выбор антибактериальных препаратов для лечения различных воспалительных заболеваний.

  • Источник:
  • Пресс-служба Комитета охраны общественного здоровья
Высказать свое мнение
Вопрос дня
Как Вы думаете, почему казахстанцы предпочитают отдыхать за рубежом? Потому что в Казахстане…
  • 1. Плохой сервис

  • 2. Неоправданно высокие цены

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане

  • 1. Плохой сервис
    100

  • 2. Неоправданно высокие цены
    169

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)
    58

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)
    13

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане
    9

Цифра дня
163 604
тенге
составила среднемесячная номинальная заработная плата казахстанца за июнь 2018 года
Цитата дня
Во-первых, со мной ничего не изменилось, я каким был, таким и остался. Я был избран президентом во взрослом возрасте, и в этом возрасте твои приоритеты не слишком меняются. Но нам приходится реагировать на то, что происходит вокруг нас
Владимир Путин
Президент России

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное