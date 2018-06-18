КТЖ: Пассажиры потерпевшего крушение поезда доставлены в Алматы

Более 400 пассажиров поезда №10, который потерпел крушение, доставлены в Алматы, сообщает пресс-служба АО «Қазақстан темір жолы».

На железнодорожном вокзале Алматы-1 прибывшим пассажирам оказана медицинская помощь. Организованы дежурства более 10 машин скорой помощи и медпункта вокзала. Пассажирам также даны консультации по возврату стоимости железнодорожных билетов в дополнительной информационно-справочной зоне.

«Для обеспечения оперативной доставки людей до пункта назначения на станцию Шу были отправлены 7 пассажирских вагонов»,- сообщил директор Алматинского филиала АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Сарсебек Джапаров.

Как сообщили прибывшие пассажиры, проводники после происшествия оперативно вывели их из вагонов. Спустя некоторое время железнодорожники организовали отправку людей на другом поезде в Алматы.

Данное происшествие не повлияет на график движения поездов по участку Астана – Алматы.

Напомним, 17 июня 2018 года в Жамбылской области произошел сход 6 пассажирских вагонов пассажирского поезда № 9, сообщением «Астана-Алматы» (из них 3 вагона опрокинулось). В результате пострадало 4 человека, один из которых погиб.

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Фото: Шухрат Муминов / tourister.ru