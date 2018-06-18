Валюта нал
USD 338.00 338.60
RUB 5.36 5.40
EUR 391.50 392.17
Валюта бирж
USD/KZT
336.39
+0.000%
EUR/KZT
390.28
+0.000%
RUB/KZT
5.36
+0.000%
EUR/USD
390.28
+0.000%
EUR/CHF
390.28
+0.000%
EUR/JPY
390.28
+0.000%
GBP/USD
446.73
+0.000%
USD/CHF
336.39
+0.000%
USD/JPY
336.39
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
336.39 390.28 5.36
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
75.29
-0.001%
Нефть WTI
64.75
-0.002%
Золото
1297.3
+0.001%
Серебро
16.43
+0.001%
Платина
903.5
+0.002%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
2308.25
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1026
-0.015%
Жилье Астана
978
-0.018%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
75.29 64.75 1297.3
-0.001% -0.002% +0.001%
Индексы
KASE
2125.3
-0.159%
Dow Jones
24727.6
-0.003%
Nasdaq
7099.5
-0.006%
FTSE 100
7708.75
-0.000%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2125.3 24727.6 7099.5
-0.159% -0.003% -0.006%

КТЖ: Пассажиры потерпевшего крушение поезда доставлены в Алматы

18.06.2018 09:00   850   0

Более 400 пассажиров поезда №10, который потерпел крушение, доставлены в Алматы, сообщает пресс-служба АО «Қазақстан темір жолы».

На железнодорожном вокзале Алматы-1 прибывшим пассажирам оказана медицинская помощь. Организованы дежурства более 10 машин скорой помощи и медпункта вокзала. Пассажирам также даны консультации по возврату стоимости железнодорожных билетов в дополнительной информационно-справочной зоне.

«Для обеспечения оперативной доставки людей до пункта назначения на станцию Шу были отправлены 7 пассажирских вагонов»,- сообщил директор Алматинского филиала АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Сарсебек Джапаров.

Как сообщили прибывшие пассажиры, проводники после происшествия оперативно вывели их из вагонов. Спустя некоторое время железнодорожники организовали отправку людей на другом поезде в Алматы.

Далай-лама: Безудержные желания разрушают и человека...
Далай-лама XIV заявил, что счастье любому человеку принесет не осуществление безудержных желаний, а "покой ума", достичь которого помогут со...

Данное происшествие не повлияет на график движения поездов по участку Астана – Алматы.

Напомним, 17 июня 2018 года в Жамбылской области произошел сход 6 пассажирских вагонов пассажирского поезда № 9, сообщением «Астана-Алматы» (из них 3 вагона опрокинулось). В результате пострадало 4 человека, один из которых погиб.

Заплыв Алматы Марафона во второй раз соберет любителей плавания на Капчагае

Фото: Шухрат Муминов / tourister.ru

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Количество жертв от менингококковой инфекции с каждым днем растет. Однако министерство здравоохранения отказывается вводить в стране карантин. Как Вы думаете, почему?
  • 1. Чтобы не создавать панику в стране

  • 2. Потому что число жертв небольшое

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей

  • 1. Чтобы не создавать панику в стране
    334

  • 2. Потому что число жертв небольшое
    175

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие
    214

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей
    449

Цифра дня
18 261 000
человек
составляет численность населения Казахстана
Цитата дня
Любая профессия становится счастьем, если ты ее любишь. Есть три момента: надо быть организованным, работать и получать радость от своей работы
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное