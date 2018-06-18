КТЖ: семья погибшего при крушении поезда в Казахстане получит дополнительно 2 млн

Железнодорожная национальная компания «Казахстан темир жолы» (КТЖ), помимо установленных законодательством компенсаций, намерена выплатить семье погибшего при крушении пассажирского поезда более 2 млн тенге, сообщает пресс-служба компании.

«Кроме выплат, установленных законодательством РК, компания КТЖ приняла решение о добровольной выплате компенсаций семье погибшего свыше 2 млн тенге, пострадавшим пассажирам, в зависимости от тяжести причиненного увечья, травмы или иного повреждения здоровья – от 500 тыс. тенге до 1 млн тенге», - отмечается в распространенном сообщении пресс-службы.

Наряду с этим пассажиры могут обратиться за соответствующими выплатами в страховую компанию «НСК».

Как сообщалось ранее, пострадавшие от схода пассажирского поезда №10 «Астана-Алматы» в Жамбылской области смогут получить страховые выплаты. АО «Пассажирские перевозки» и «Нефтяная страховая компания» сообщили о заключении договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами от 4 октября 2017 года.

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Напомним, 17 июня в Шуском районе Жамбылской области сошли с рельсов восемь вагонов пассажирского поезда N9/10 сообщением Астана-Алматы, три из них опрокинулись на бок. В результате погиб 12-летний ребенок, еще около двух десятков человек обратились за медицинской помощью.

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