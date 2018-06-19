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КТЖ: Случай в Шу не имеет характерных параметров аналогичных сходов поездов

19.06.2018 11:14   1097   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

Сход пассажирских вагонов на участке Алматы-Шу не имеет характерных параметров аналогичных сходов поездов, считает президент АО «НК «Казахстан темир жолы» Канат Алпысбаев.

В настоящее время в АО «НК «Казахстан темир жолы» создан оперативный штаб по координации действий по ликвидации последствий аварии.

«Можно сказать, что данный случай не имеет характерных параметров аналогичных сходов поездов, так как имеется ряд нетипичных технических показателей. А именно: отсутствие продольных перемещений рельс и сход на прямом участке пути. Необходимо отметить, что последняя плановая диагностика данного участка пути была проведена 6 июня текущего года, замечаний не было. Установленная скорость на участке 100 км/ч, фактическая скорость пассажирского поезда была 92 км/ч», - сообщил Канат Алпысбаев на заседании правительства 19 июня.

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К расследованию привлечены специалисты Казахской академии транспорта и коммуникаций им. Тынышпаева, Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта. Специалисты проведут научно-техническое исследование, моделирование произошедшей ситуации с учетом имевших место фактов.

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Также для миссии в реальных условиях был организован проезд грузового состава, который в момент схода пассажирского поезда ехал по параллельному пути. По результатам данного эксперимента исключена вероятность того, что причиной схода пассажирских вагонов явилось касание двух составов.

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В настоящее время комиссией рассматривается техническое состояние железнодорожной инфраструктуры, проводится инструментальный замер подвижного состава.

«По результатам расследования будут приняты соответствующие меры по недопущению подобных случаев», - сказал Алпысбаев.

Он отметил, что соответствующая комиссия планирует закончить работу до конца июня.

«На сегодняшний день усилен контроль безопасности движения поездов на всех участках железной дороги», - сообщил глава КТЖ.

Он отметил, что на железнодорожном вокзале Алматы-1 прибывшим пассажирам оказана медицинская помощь.

«Компания оказывает всю необходимую помощь семье погибшего подростка, предпринимает все возможные меры для помощи пострадавшим. Кроме выплат, установленных законодательством Республики Казахстан, национальной компанией «Казахстан темир жолы» принято решение о выплате компенсации семье погибшего 1000 МРП(месячных расчетных показателей) – 2 млн 405 тыс. тенге, а также пострадавшим пассажирам в зависимости от тяжести ущерба здоровья от 500 тыс. тенге до 1 млн тенге», - напомнил глава КТЖ.

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В свою очередь вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр сообщил, что на участке Сарышаган-Шу, где произошел сход пассажирского поезда, ежедневно кроме обычных курсируют и скоростные поезда.

«В этой связи нашим министерством осуществляется в настоящее время постоянный контроль за своевременным проведением диагностики скоростных участков со стороны соответствующих служб. В соответствии с порядком такие проверки проводятся два раза в месяц. Последняя диагностика была проведена 6 июня и показала состояние пути как соответствующее техническим требованиям», - сказал он.

«Все вагоны данного поезда были выпуска 2012-2014 годов. Они своевременно прошли предрейсовую проверку и плановые виды ремонта в соответствии с требованиями нормативно-технической документации. Учитывая, что к работе комиссии привлечены ведущие специалисты российских и казахстанских научных организаций в сфере железнодорожного транспорта, расследование мы планируем завершить до конца текущего месяца. О результатах будет доложено», - проинформировал вице-министр.

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов сообщил, что по данному факту в настоящее время проводится досудебное расследование, выясняются причины аварии, проводятся соответствующие экспертизы.

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Фото: из открытых источников

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огнестрельного оружия в мире
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