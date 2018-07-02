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Квартиры осужденного сотрудника КНБ проданы за 202 млн тенге

02.07.2018 18:09   662   0

Конфискованное имущество осужденных госслужащих пополняет жилищный фонд и казну города Алматы. С 2015 года по настоящее время в городскую собственность поступило семь объектов недвижимости бывших госслужащих.

В их числе квартира осужденного экс-руководителя департамента строительства нацкомпании «Астана ЭКСПО-2017» Кажымурата Усенова, в микрорайоне «Мамыр-4», после конфискации передана управлению жилья и жилищной инспекции Алматы для включения в государственный жилищный фонд.

Две квартиры в микрорайоне «Мирас», принадлежавшие Бахытбеку Курманалиеву, осужденному по «Хоргосскому делу», были реализованы на торгах на сумму свыше 202 миллиона тенге.

Покупателями стали физлица, а вырученные средства поступили в городскую казну. Проводится работа по реализации половины доли недвижимого имущества по делам осужденных замначальника погранслужбы КНБ РК Алима Хасенова и пограничника Станислава Шереметьева. Недостроенный дом Алима Хасенова по улице Алмалыкская, в Медеуском районе будет передан в собственность СПК «Алматы». Половина доли квартиры Станислава Шереметьева в доме по улице Шашкина уже реализована. Также, в управлении финансов регистрируются права собственности в органах юстиции на арестованное имущество, принадлежавшее бывшим госслужащим - Курманбеку Артыкбаеву, Данияру Абдиеву и Рашиду Есенжанову.

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По данным управления финансов Алматы конфискованное имущество включается в государственный фонд для распределения среди очередников на жилье. Если площадь объектов превышает нормы, они передаются государственным органам для реализации социальных проектов, либо выставляются на аукционах на электронной торговой площадке ggosreest.kz, поясняется в сообщении.

Фото: Pixabay

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