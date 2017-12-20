Квоту для переселения граждан из южных регионов в северные предлагают увеличить

Министерство труда и социальной защиты населения предлагает увеличить квоту переселения граждан из южных регионов страны в северные. Об этом на заседании правительства сообщила глава ведомства Тамара Дуйсенова.

"На сегодня в рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства с учетом выделенных средств в северные регионы из южных областей добровольно переселилось 381 семья или 1 479 человек. На следующий год планируется увеличение региональной квоты переселения в 5 раз – до 1 700 семей или около 7 тыс. человек", - сказала министр.

Она пояснила, что необходимо внести изменения в программу развития продуктивной занятости и массового предпринимательства, которые касаются стимулирования добровольного переселения граждан.

В этих целях работодателям, готовым принять на постоянную работу переселенцев с решением всех вопросов их обустройства, будут предоставлены субсидии в размере 450 МРП.

"С этой же целью предлагается предоставлять гранты в размере до 100 МРП для реализации новых бизнес-идей. В этом случае переселенцы получают гранты в регионах прибытия", - добавила Дуйсенова.

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ФОТО: Аскар АХМЕТУЛЛИН