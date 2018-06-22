Лес вокруг Астаны увеличат до 100 тысяч гектаров

До 2021 года лес вокруг Астаны планируется увеличить до 100 тысяч гектаров. Такие цифры были озвучены в ходе конференции по восстановлению лесных ландшафтов и Боннскому вызову, передает Kursiv.kz.

«Вокруг Астаны за период с 1997 по 2018 годы было создано насаждений на площади более 80 тысяч га. Это наглядный пример работ, проводимых республикой по созданию и восстановлению лесных ландшафтов. До 2021 года планируется довести площадь зеленой зоны вокруг города Астаны до 100 тысяч га», - говорится в сообщении Министерства сельского хозяйства РК, распространенном по итогам встречи в Астане.

В письме также отмечается, что Казахстан показывает высокие результаты по восстановлению лесной экосистемы не только в регионе, но и во всем мире.

Объемы воспроизводства лесов в Казахстане за последние 10 лет проведены на площади 500 тыс. га, что позволило увеличить лесистость территории республики на 0,2 % и довести ее до 4,7 % от площади страны.

Открывая заседание, заместитель премьер-министра - министр сельского хозяйства Умирзак Шукеев отметил, что «многие страны уже достигли значительного прогресса в восстановлении земель». «Однако, принимая во внимание масштабы вызова для восстановления, очень важно мобилизовать внутренние и внешние ресурсы для увеличения лесного покрова и таким образом достичь улучшения условий жизни», - подчеркнул он.

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В регионе Кавказа и Центральной Азии восстановление лесных ландшафтов окажет благоприятное воздействие на виды земель. В частности, пристальное внимание уделяется восстановлению лесов вблизи населенных пунктов и горнодобывающих предприятий, прибрежных лесов и лесов на склонах.

Отметим, заседание представляет собой первую возможность согласовать национальные и региональные усилия на Кавказе и в Центральной Азии с международным Боннским вызовом - глобальным усилием восстановить 350 млн га деградированных и обезлесенных земель к 2030 году.

В заседании приняли участие руководители лесных ведомств Азербайджана, Армении, Германии, Грузии, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Европейской экономической комиссии ООН, Международного союза охраны природы, Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО).

Справка:

Зелёный пояс Астаны - проект массового лесонасаждения вокруг столицы Казахстана города Астаны. Площадь - 80 тыс. гектаров. На последующих этапах лесонасаждения планируется соединить зелёную зону Астаны с лесными массивами Аккольского района Акмолинской области.

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Фото: пресс-служба МСХ РК