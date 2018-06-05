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Летальные случаи от менингита в Алматы связаны с поздним обращением к врачам

05.06.2018 10:44   903   1 Автор: Анна ШАПОВАЛОВА

По данным управления здравоохранения, на сегодня зарегистрировано 48 случаев с подозрением на менингококковую инфекцию, из них подтверждены – 41, находятся в работе – 7. На сегодня умерло 6 человек (4 взрослых и 2 детей, в том числе 2-е за последние 3 дня), выписано 14 пациентов. Из 41 заболевших, 18 человек держали «Оразу» (44%). Из 6 умерших лиц, 3 взрослых держали «Оразу» (75%).

«Я бы хотела опровергнуть, как должностное лицо, информацию по WhatsApp-рассылке, где женский голос призывает всех проводить бесконтрольную антибиотикотерапию против менингита детям дошкольных и закрытых учреждений. ДООЗ опровергает информацию и призывает всех не полагаться на недостоверные сведения, полученные из социальных сетей. Антибиотикотерапию получают только контактные, под строгим медицинским наблюдением и координацией», - рассказала руководитель Департамента охраны общественного здоровья г. Алматы Айзат Молдагасимова

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В возрастной структуре заболеваемости преобладает взрослое население в возрасте 15-19 лет – 28,1% и 20-29 лет – 40,6%.

«Все 6 летальных случаев связаны с несвоевременным обращением. Имеет место обращение в частные клиники, где не была проведена своевременная диагностика, и дети поступили в стационар практически в шоковом состоянии и оказать помощь медики не смогли в связи с поздним обращением», - отметила она.

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При проведении эпидемиологического расследования определено 94 очага, в том числе 80 домашних. Всего обследовано контактных лиц 3 692 человека, у 2 731 результат отрицательный, 955 в работе. Выявлено 10 носителей (0,3%) данной инфекции. Всем контактным лицам проводится антибиотикопрофилактика. Всего на сегодняшний день назначена профилактика 2 256, завершили 2 084 человека, продолжают 172.

Фото: Олег Спивак

5 июня 10:59
Протос
Надо обращаться сразу к врачу, если есть симптомы заболевания. Самолечением заниматься нельзя и необходимо оказывать сразу помощь, чтобы не терять время. Опасное заболевание и надо действовать быстро.
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Ситуация с преодолением инфекции менингита неприемлема. Профильное министерство проявляет непростительную медлительность, нерешительность
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