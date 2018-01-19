Лишь 30% населения планеты одобряют действия США

Глобальный рейтинг одобрения действий США при президенте Дональде Трампе упал до своего самого низкого уровня, сообщается в пресс-релизе исследовательской консалтинговой компании Gallup.

Опрос общественного мнения был проведен в 135 странах мира в 2017 году. Одобрение политики США со стороны граждан других государств опустилось до рекордно низкого значения за всю историю проведения исследований по данной тематике.

Лишь 30% опрошенных за пределами США одобряют действия американских властей. В 2016 г. "рейтинг одобрения" США, по данным Gallup, составлял 48%. Предыдущий минимум по данному показателю (34%) был показан 10 лет назад, в 2008 г., последний год президентства Джорджа Буша-мл.

Вместе с резким ухудшением положительного восприятия действий США в большинстве стран мира также рекордно усилилось неодобрение политики США. Эксперты американской компании отметили, что рост негативных отношений к действиям США в мире стал рекордным по сравнению со всеми другими крупными странами мира за последние 10 лет:

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"Неодобрение действий США в мире увеличилось почти также сильно, как снизилось одобрение американской политики. Рост среднего показателя неодобрения на 15% по сравнению с прошлым годом до 43% также поставил новый рекорд – не только для США, но и для всех остальных крупных держав, по которым Gallup проводил исследования за последнее десятилетие".