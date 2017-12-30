Лучшие фотографии Курсив в 2016-2017 годах

Редакция Курсив отобрала самые необычные и многозначительные фотографии, которые удалось сделать в 2016-2017 годах.

Казахстанская Армия нас бережет (снимок сделан во время учений десантных войск). Фотограф: Олег Спивак

"Автограф на затылке" (снимок сделан во время автограф-сессии футболиста Аршавина). Фотограф: Олег Спивак

Универсиада в Алматы. Фотограф: Олег Спивак

"Без комментариев..." (Аким города Алматы - Бауыржан Байбек). Фотограф: Олег Спивак

"Будни казахстанской армии". Фотограф: Олег Спивак

Ремонт дорог в Алматы. Фотограф: Олег Спивак

"Болеем за Казахстан". Фотограф: Олег Спивак

Снежный плен: более 100 человек вывезли спасатели из Жамбылской области

"Рай в Казахстане". Фотограф: Олег Спивак

Байконур. Фотограф: Олег Спивак

"Бензина нет!". Фотограф: Олег Спивак

"Назад в будущее". Фотограф: Олег Спивак

Завтрак казахстанского школьника. Фотограф: Олег Спивак

"В ожидании". Фотограф: Олег Спивак

"Высокие технологии в Казахстане". Фотограф: Олег Спивак

"Казахская пленница". Фотограф: Елена Штритер

"Прямиком в арык". Фотограф: Олег Спивак

"Мой дом - моя крепость". Фотограф: Олег Спивак

В 2017 году более 34 млн услуг оказано через eGov

"Туристический сезон в Казахстане открыт!". Фотограф: Олег Спивак

Открытие нового ресторана. Фотограф: Олег Спивак

"Они сражались за Родину". Фотограф: Олег Спивак

"Не только водитель испугался ГАИшника". Фотограф: Олег Спивак

Футбол объединяет. Фотограф: Олег Спивак

Вот это цены!. Фотограф:Олег Спивак

Что было ДО...

Что было ПОСЛЕ (через 10 минут). Фотограф: Олег Спивак