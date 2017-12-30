Лучшие фотографии Курсив в 2016-2017 годах

Редакция Курсив отобрала самые необычные и многозначительные фотографии, которые удалось сделать в 2016-2017 годах.
Казахстанская Армия нас бережет (снимок сделан во время учений десантных войск). Фотограф: Олег Спивак
"Автограф на затылке" (снимок сделан во время автограф-сессии футболиста Аршавина). Фотограф: Олег Спивак
Универсиада в Алматы. Фотограф: Олег Спивак
"Без комментариев..." (Аким города Алматы - Бауыржан Байбек). Фотограф: Олег Спивак
"Будни казахстанской армии". Фотограф: Олег Спивак
Ремонт дорог в Алматы. Фотограф: Олег Спивак
"Болеем за Казахстан". Фотограф: Олег Спивак
Снежный плен: более 100 человек вывезли спасатели из Жамбылской области
"Рай в Казахстане". Фотограф: Олег Спивак
Байконур. Фотограф: Олег Спивак
"Бензина нет!". Фотограф: Олег Спивак
Снежный плен: более 100 человек вывезли спасатели из Жамбылской области
В 2017 году более 34 млн услуг оказано через eGov
Срок лишения прав за выезд на встречную полосу сокращен в РК
В Казахстане подорожают железнодорожные билеты по некоторым направлениям
"Назад в будущее". Фотограф: Олег Спивак
Завтрак казахстанского школьника. Фотограф: Олег Спивак
"В ожидании". Фотограф: Олег Спивак
"Высокие технологии в Казахстане". Фотограф: Олег Спивак
"Казахская пленница". Фотограф: Елена Штритер
"Прямиком в арык". Фотограф: Олег Спивак
"Мой дом - моя крепость". Фотограф: Олег Спивак
В 2017 году более 34 млн услуг оказано через eGov
"Туристический сезон в Казахстане открыт!". Фотограф: Олег Спивак
Открытие нового ресторана. Фотограф: Олег Спивак
"Они сражались за Родину". Фотограф: Олег Спивак
"Не только водитель испугался ГАИшника". Фотограф: Олег Спивак
Футбол объединяет. Фотограф: Олег Спивак
Вот это цены!. Фотограф:Олег Спивак
Что было ДО...
Что было ПОСЛЕ (через 10 минут). Фотограф: Олег Спивак