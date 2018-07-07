Лучших работников радиовещания наградили в Алматы

День 20-летия Астаны в Алматы прошла торжественная Церемония вручения первой национальной премии в области радиовещания, учрежденной общественным объединением «Казахстанский МедиаАльянс», сообщает МИА "Казинформ".

В апреле Казахстанский МедиаАльянс объявил творческий конкурс на соискание первой профессиональной премии в области радиовещания среди всех радиостанций, выходящих в эфир на территории республики. Конкурс проходил в 12 номинациях, по всем основным жанрам радиожурналистики - информационная, развлекательная, музыкальная программа, репортаж, ток-шоу.

Были также другие номинации: «Продвижение радиостанции», «Дебют в эфире», «Лучший радиоголос». Отдельно присуждалась премия «За вклад в развитие казахстанской радиоиндустрии» - как дань уважения «первопроходцам» радиожурналистики независимого Казахстана. А номинация «Дебют в эфире» - как признание и поощрение талантливых, перспективных представителей «новой радиоволны».

По итогам, которые подвело 1 июля авторитетное жюри, куда входили известные журналисты, руководители ведущих телерадиокомпаний, победителями были признаны десять радиостанций, представивших на конкурс около 50 творческих работ. Среди них - «Радио Астана», «Радио NS», «Тенгри FM», «Казак радиолары», «Жана FM», Радио «Classic», «Жулдыз FM».

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В специальной номинации «Дебют в эфире» лучшей признана радиостанция «Business FM», удачно стартовавшая в этом году и уверенно набирающая популярность. А чуть ли не единственное в Казахстане детское радио «Starkids. FM» удостоилось приза «слушательских симпатий». И, кроме того, победило во вполне «взрослой» номинации - «За лучший репортаж».

Открывая торжественную церемонию награждения, председатель правления Казахстанского Медиа Альянса Арманжан Байтасов назвал её «своеобразным коллективным дебютом в эфире». Он отметил, что «предлагая медиа-сообществу эту инициативу, МедиаАльянс исходил из того, что в Казахстане при всем обилии различных журналистских премий, наград, фестивалей и конкурсов, нет ни одной специализированной премии в сфере радиожурналистики. А ведь радио, несмотря на все перемены и новые тренды в медиа-пространстве, по-прежнему остается самым доступным, распространенным и, пожалуй, самым демократичным сегментом среди традиционных средств массовой информации. Его потенциал очень велик...».