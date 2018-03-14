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Мальчика из ЮКО насильно сняли с поезда и повезли в реабилитационный центр

14.03.2018 22:59   1351   0

Мальчика из ЮКО, в адрес которого предположительно происходили насильственные действия старшеклассников из школы №74 им. Баласагуна с. Абай Сарыагашского района ЮКО, насильно сняли с поезда, направлявшегося в Алматы и повезли в реабилитационный центр, сообщает агентство NewTimes.kz.

Волонтер из Алматы Лейла Касыманова, поддерживающая постоянную связь с адвокатом Бауыржаном Азановым, рассказала, как обстоит ситуация после снятия бабушки и мальчика с поезда, передает агентство.

Поезд направлялся в Алматы, где ребенок должен был пройти независимую экспертизу. 

«Они должны были выехать в 20:00. Они сели в поезд, отзвонились, что выехали. В 20:30 стало известно, что их сняли с поезда и увезли в ДВД. Адвоката не пускали к ним, он смог зайти только в 21:30 примерно. Что они там час делали – мы не знаем. Сейчас вообще сообщают, что их пытаются разлучить с бабушкой», – рассказала Лейла корреспонденту NT по телефону.

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Ранее бабушку и мальчика посетили соцработники, которые зафиксировали многочисленные пропуски ребенка в школе.

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«Сегодня приехали соцработники и запротоколировали этот факт, что он не ходит в школу. А он действительно не ходил ведь, боялся. Они составили акт, что он не посещает в школу, что она не обеспечивает должный уход. И теперь вот после посещения ДВД его хотят забрать у бабушки и отправить одного в реабилитационный центр (вероятно, речь идет о центре социальной реабилитации детей и подростков – прим. NT). Завтра хотят отправлять его в Астану одного. Никто ничего не комментирует, никаких аргументов. Зачем его сейчас с бабушкой разлучать? Почему все это делается ночью?» – задается вопросом волонтер.

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Девушка поддерживает постоянную связь с адвокатом ребенка и волонтерами, которые находятся рядом с семьей. 

По некоторой информации, Генпрокуратура сообщила о законности действий полиции. Получать официальный комментарий пока не удалось. Ранее стало известно, что бабушку с внуком сняли с поезда и повезли в полицию. Об этом сообщила общественный деятель Аружан Саин.

«Семью бабушки и семилетнего ребенка, который рассказал о насилии над ним, силой сняли с поезда, на котором они выехали в Алматы, и повезли в ДВД ЮКО!  Провожающим позвонил сопровождающий бабушки и внука, Динмухамед, прокричал в трубку «Нас забирают с поезда, помогите» и связь прервалась», – написала она на своей странице в Facebook.

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Ранее сообщалось, что представители казахстанских НПО организовали для пострадавшего мальчика и его бабушки поездку в Алматы для проведения независимой экспертизы.

Напомним, газета «С-ИНФОРМ» сообщила об ученике 1 класса из села Абай Сарыагашского района ЮКО, которого регулярно насилуют старшеклассники из соседней школы. По словам бабушки пострадавшего мальчика, директора школ №74, где учатся насильники и №73, куда ходил мальчик скрывают факты насилия. ДВД Сарыагашского района также игнорирует все ее заявления.  

В пресс-службе ДВД ЮКО 13 февраля сообщили, что по фактам об избиении и изнасиловании семилетнего мальчика учениками школы в отделе полиции Сарыагашского РОВД возбуждено уголовное дело по статье 121 части 4 УК РК. Проводятся следственные мероприятия. 

Уполномоченная по правам ребенка Загипа Балиева прокомментировала историю с изнасилованием первоклассника в ЮКО.

«Это на моем личном контроле. Я послала туда свою мониторинговую группу. Мониторинговая группа встречается со всеми участниками данного процесса. В том числе, будет встречаться с бабушкой и с ребенком, руководством управления внутренних дел. Сейчас я переговорила со всеми представителями, тоже участниками этого процесса и в том числе с управлением внутренних дел», - цитирует Ratel.kz Загипу Балиеву.

Загипа Балиева прокомментировала скандал об изнасиловании 7-летнего мальчика в ЮКО

Через несколько минут после инцидента, прокуратура Южно-Казахстанской области прокомментировала ситуацию, сообщив, что по данному факту с января органами внутренних дел Сарыагашского района ведется досудебное расследование.

«В рамках расследования назначены судебные психолого-психиатрические экспертизы, которые еще не завершены. После получения их результатов в Астане будет проведена комплексная судебно-медицинская экспертиза с привлечением специалистов узкого профиля», - говорится в сообщении.

«Для охраны неприкосновенности частной жизни малолетнего в соответствии со статьей 96 Уголовно-процессуального кодекса принято соответствующее постановление. Психологами и представителями уполномоченных органов Южно-Казахстанской области смалолетним и его родными проводится комплексная психологическая работа. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокурора области. Будут приняты все меры для обеспечения полноты и объективности расследования», - пишут прокуроры.

С учетом того, что фигурантами дела являются несовершеннолетние, они просят «не допускать нарушения их личных прав, тайны следствия и соблюдать меры конфиденциальности».

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