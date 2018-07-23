Марат Шибутов: «Когда мы раскрываем одну кражу из 10 и возмещаем только 1 тенге из 5, то о каких инвестициях мы можем говорить?»

В работе ДВД города Алматы есть ряд системных проблем, которые не находят решение многие годы. Плохо организовано управление, распределение людских ресурсов, на низком уровне общественная безопасность, при хорошем финансировании ведомства и достаточном техническом оснащении, считает эксперт АО «Центра военно-стратегических исследований» Марат Шибутов.

«В городе за прошлый год произошло 67 тысяч преступлений, из них 45 тысяч – кражи. Из этих 45 тысяч только 4 тысячи дошло до суда – 38 тысяч преступлений были закрыты по причине того, что не было найден виновник. Примерно 3 тысячи людей примирились, сами закрыли, забрали заявление. Что значит «забрали заявление»? А то, что они смирились с отсутствием работы полиции. Имущественный ущерб физическим лицам по кражам – 1,5 млрд тенге в прошлом году. В результате досудебного расследования было возмещено 366 млн тенге», - отметил Шибутов.

При этом он напомнил, что все вопросы, о которых сегодня говорили на общественном совете - «ставилсь уже ни один раз, ни два, а уже 4 раза».

«Мы ставили вопрос краж, безопасности в общественных пространствах. Что было сделано – ничего», - резюмировал он.

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Эксперт уверен, что убийство Дениса Тена перечеркнуло многолетнюю работу по привлечению иностранных инвестиций и туристов в город.

«Когда мы раскрываем одну кражу из 10 и возмещаем только 1 тенге из 5, то о каком имидже города мы можем говорить? О каких инвестициях мы можем говорить? В городе делается много для того, чтобы приехали туристы, пришел бизнес, особенно иностранный. Этим убийством многолетние усилия просто перечеркнули», - считает эксперт.

При этом, низкая эффективность работы ДВД не является следствием недофинансированности ведомства.

«ДВД у нас не является обделенным органом: в 2016 году – 19 млрд, в прошлом году бюджет почти 25 млрд. Рост фактически на 30%. Где мы имеем хотя бы одно управление, где был бы такой рост бюджета за год. Бюджет ДВД – 16 страниц! Много денег дается на материально-техническое снабжение, на обеспечение машинами, оружием, средствами связи – все есть. Наше ДВД - одно из наиболее хорошо снабжаемых. И при этом мы имеем общую раскрываемость 15,4%. В 1959 году министра КазССР снимали с должности за снижение раскрываемости – раскрываемость была 92%», - привел он данные.

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«Цифры удручающие, и это доказывает, что в работе ДВД есть системные сбои. В течение ряда лет эффективность снижается. На уровне маслихата все запрашиваемые ведомством суммы одобряются, не помню случая, чтобы отказали. На самом деле ДВД – одно из самых хорошо поддерживаемых финансово управлений города, поэтому вопросы назрели», - поддержал его председатель общественного совета Алматы Рахман Алшанов.

В работе полиции на улицах города есть ряд проблем. Основная – сотрудники занимаются непрофильными делами.

«Постоянно поднимался вопрос, как местная полиция работает на улицах. Мы видим две основных проблемы. Часто слышим: у нас весь состав ДВД стоит в оцеплениях, занимаются непрофильными делами – но это же вопрос управления. Мы не должны, как граждане, в это влезать, для нас главное, чтобы у нас не было проблем, краж. Когда убойный отдел ДВД занимается расследованием дел журналистов, по порталу «Рател». А кто тогда занимается убийствами?», - рассказал ведущий эксперт.

Он предложил создать межведомственную группу для проверки деятельности ДВД.

«Мы должны обратиться к руководству силовых органов, начиная с генерального прокурора и просить межведомственную рабочую группу прислать для проверки деятельности ДВД. У нас в ДВД есть еще и управление собственной безопасности – как оно работает? Сколько оно разоблачило «оборотней в погонах»? Давайте к ним командируем сотрудников других силовых органов – это будет достаточно хорошо. Пусть будет 2 человека от КНБ, 2 от нацбюро, 2 от прокуратуры – чтобы они не смогли сговориться», - отметил он.

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Кроме того, он отметил необходимость вновь поднимать вопрос о разделении дорожной службы полиции и патрульной службы.

«Лет 5-7 назад, когда идешь после 9 вечера по городу – тебя обязательно остановит патруль и спросит удостоверение. Сейчас хоть в какое время ходи – никто тебя не остановит, их не видно, потому что они занимаются регулированием дорожного движения. А мы сколько раз говорили, что регулированием движения должен заниматься КРИСП, который окупается за 2 недели, автоматические камеры и так далее, а сотрудники ДВД, которых 4,5 тысячи – они должны заниматься борьбой с преступностью и общественной безопасностью», - уверен Марат Шибутов.

Для предотвращения краж город необходимо снабдить камерами с распознаванием лиц и анализом поведения граждан и отслеживать цепочку преступлений от начала и до конца.

«Мы должны поставить вопрос перед акиматом, купить нормальные камеры, которые анализируют поведение человека, которые распознают лица. У нас в городе ущерб от краж намного больше, чем стоимость таких камер – они окупятся очень быстро. Если мы это поставим, и это будет везде установлено – тогда и сможем видеть полную картину. Кроме того, мы должны идти по всей цепочке от совершения преступлений, следить, чтобы межведомственная группа пошла до скупки и реализации краденного, чтобы выяснить кто это делает и кто «крышует» все это», - заключил эксперт.

Фото: Олег СПИВАК