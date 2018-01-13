Маргулан Сейсембай предложил клуб «Степных волков»

Маргулан Сейсембай в своей хронике в социальной сети Facebook предложил живущим за рубежом казахстанцам объединиться в клуб «Степные волки»

Свою инициативу покинувший на днях Казахстан известный бизнесмен объяснил не только желанием оказывать поддержку друг другу на чужбине, обмениваться информацией и искать новые возможности для бизнеса, а также с целью хорошего времяпровождения, включая совместные путешествия.

Ответил Сейсембай и на неизбежно возникающий вопрос о том, почему предлагает дать клубу название «Степные волки». «Потому что волки тоже кочевники, они очень и очень умны, их кормят ноги, они подвижны, мобильны, способны приспосабливаться к любой среде и они стайные, всегда держаться вместе», - подчеркнул бизнесмен.