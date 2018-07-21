Машиниста удалось вызволить живым из под обломков 80-тонной скалы

В Акмолинской области Казахстана в карьере Васильковского горно-обогатительного комбината (ГОК) благополучно завершилась операция по вызволению из-под завала экскаваторщика, сообщает «Интерфакс-Казахстан».

«Минут 10 назад мне сказали, что сына извлекли из-под завала. Сейчас его повезли на обследование в больницу», - сообщил отец машиниста экскаватора Ернар Акупов.



Операция по извлечению человека из-под обломков длилась 12 часов.

«Сложность состояла в том, что пошла скальная масса весом около 500 тонн и от нее оторвался скальный элемент весом около 100 тонн. Вначале хотели сделать подкоп сбоку и снизу, но ему (экскаваторщику) было больно. Пытались металл нагревать – ему жарко. Даже скипидаром мазали, чтобы вытащить. В результате освободили вначале одну ногу, потом вторую и вытащили на поверхность под всеобщие аплодисменты!» – рассказал начальник департамента по ЧС Алексей Советов.

По его словам, состояние машиниста «нормальное, разговаривает, визуально переломов нет, но окончательно скажут в больнице».

«Операцию отработали на пять с плюсом. Потому что на кону была жизнь человека. И рядом с ним был родной брат, тоже экскаваторщик, он его поддерживал», - добавил Алексей Советов.

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Напомним, в карьере Васильковского ГОК в субботу около 7 утра многотонная скала придавила экскаватор, в котором находился 25-летний рабочий, каменными обломками ему повредило ногу. На месте ЧП работало более 60 человек.

Фото: Tengrinews.kz