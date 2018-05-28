Массовая проверка торговых центров завершена в Казахстане

В Казахстане завершили массовые проверки торгово-развлекательных центров страны после трагического случая в российском городе Кемерово.

«Органами гражданской защиты на сегодняшний день завершена проверка объектов с массовым пребыванием людей. Это те, площадь которых составляет более 1 500 квадратных метров. В общей сложности подвергнуто проверкам 1 243 объекта по всей стране, по результатам которых выявлено более 15 тыс. нарушений. Наложено административных штрафов на сумму более 19 млн тенге», - проинформировал вице-министр внутренних дел Юрий Ильин, выступая сегодня на пресс-конференции в пресс-центре Правительства.

«На сегодняшний день мы заявляем, что не проверены 30 объектов из общего количества в связи с прекращением деятельности или закрытием на капитальный ремонт. Результаты проверок этого года мы официально публикуем на сайте комитета по ЧС», - отметил он.

Он сообщил, что в этом году проверенных объектов больше, чем в прошлом из-за ряда причин. Так, в текущем году проверкам был подвергнут тот бизнес, который ушел от инспекции, находился на перерегистрации, а также вновь введенные объекты, которых инспектора не имеют права проверять в течение трех лет.

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«На сегодняшний день контрольными проверками охвачено 120 объектов, 98 объектов уже выполнили полностью замечания, которые были ранее выявлены. Не устранены замечания в полном объеме в 22 объектах. Из-за неисполнения предписаний дела в отношении этих объектов в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях мы направляем в суды. По решению суда в соответствии со статьей 462 на них накладывается штраф от 100 до 500 МРП в зависимости от категории юридического лица или же принимается решение о приостановке эксплуатации данного объекта до трех месяцев. Но решение принимает непосредственно суд. Работа в данном направлении по объектам с контрольными проверками будет продолжена», - заверил вице-министр.