Валюта нал
USD 338.00 338.60
RUB 5.36 5.40
EUR 391.50 392.17
Валюта бирж
USD/KZT
339.95
-0.003%
EUR/KZT
392.64
+0.000%
RUB/KZT
5.3
+0.009%
EUR/USD
392.64
+0.000%
EUR/CHF
392.64
+0.000%
EUR/JPY
392.64
+0.000%
GBP/USD
447.85
+0.002%
USD/CHF
339.95
-0.003%
USD/JPY
339.95
-0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
339.95 392.64 5.3
-0.003% +0.000% +0.009%
Рынки
Нефть Brent
75.29
-0.001%
Нефть WTI
64.75
-0.002%
Золото
1297.3
+0.001%
Серебро
16.43
+0.001%
Платина
903.5
+0.002%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
2308.25
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1009
-0.017%
Жилье Астана
967
-0.011%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
75.29 64.75 1297.3
-0.001% -0.002% +0.001%
Индексы
KASE
2125.3
-0.159%
Dow Jones
24727.6
-0.003%
Nasdaq
7099.5
-0.006%
FTSE 100
7708.75
-0.000%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2125.3 24727.6 7099.5
-0.159% -0.003% -0.006%

Мажилис одобрил изменение медобслуживания граждан на Байконуре

20.06.2018 10:52   1009   0 Автор: Салим САКЕНОВ

Депутаты мажилиса в среду на пленарном заседании одобрили проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконыр, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса «Байконур» от 17 ноября 2009 года».

«В рамках действующего соглашения между правительством РФ и Казахстана жители города Байконур, поселков Торетам и Акай в условиях аренды РФ комплекса Байконур от 17 ноября 2009 года казахстанским гражаданм, а это более 48 тысяч населения города, медицинская помощь оказывается только российскими медицинскими организациями в соответствии с законодательством РФ.

Ввиду существенных отличий от действующих в Казахстане (стандартов) медицинской помощи наши граждане не обеспечены правом получать в соответствии с законодательством Казахстана гарантированный объем медицинской помощи, бесплатные лекарственные средства и изделия медицинского назначения, проходить профилактический медицинский осмотр», - отметил министр здравоохранения Елжан Биртанов, выступая перед депутатами.

По его словам, население города Байконур «лишено доступа к высокоспециализированной медицинской помощи, которое доступно во всех регионах республики, что увеличивает риск неблагоприятных исходов с инвалидизацией и снижением качества жизни».

«Проект протокола позволит гражданам РК, проживающим в городе Байконур, поселка Торетам и Акай, получать медицинскую помощь в соответствии с национальным законодательством РК, оказываемую субъектами республики», - объяснил министр.

Он также проинформировал, что до вступления в силу вносимых изменений в соглашение, в соответствие с достигнутыми договоренностями между правительствами двух стран, 12 августа 2016 года в городе Байконур был введен филиал ГКП на праве хозяйственного ведения областной медицинский центр управления здравоохранения Кызылординской области.

В 15-й раз в Казахстане стартовало ЕНТ...
20 июня в Казахстане стартовало Единое национальное тестирование (ЕНТ) для выпускников школ, поступающих в вузы. В этом году тестирование пройдут 1...

В Минтруда рассматривают варианты повышения минимальной заработной платы

Материалы по теме

В Минтруда рассматривают варианты повышения минимальной заработной платы

Алматинская область стала самой густонаселенной в Казахстане

В 15-й раз в Казахстане стартовало ЕНТ

Балиева: Причина последних трагедий - безответственность взрослых

Минэнерго: Первой мерой на пути запрета полиэтиленовых пакетов станет запрет на их бесплатную раздачу в супермаркетах

«С 1 января 2018 года в городе открыта поликлиника, которая предполагает обслуживание до 30 тысяч человек. На данный момент прикреплено более 17 тысяч человек. Открыто 8 участков, которые практически полностью укомплектованы врачами и специалистами среднего звена. На функционирование поликлиники на 2018 год из бюджета выделено свыше 189 млн тенге, из местного бюджета на дооснащение поликлиники запланировано 64 млн тенге, на амбулаторное лекарственное обеспечение в этом году запланировано 96,5 млн тенге.

В 2019 году планируется открыть отделение хирургии, с развертыванием операционного блока и реанимационного отделения. Однако правовое закрепление деятельности казахстанских медицинских организаций на территории города Байконур будет возможно после вступления в силу протокола о внесении изменений в соглашение», - отметил министр.

Законопроект передан на рассмотрение в сенат.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
За последние пару недель доллар резко подорожал до 340 тенге (в обменных пунктах на 20 июня 2018 года). Как Вы думаете, с чем это связано?
  • 1. Цены на нефть падают

  • 2. Российский рубль дорожает

  • 3. В Казахстане начался туристический сезон

  • 4. Казахстанцы не доверяют тенге

  • 5. ФРС повышает процентную ставку

  • 1. Цены на нефть падают
    7

  • 2. Российский рубль дорожает
    3

  • 3. В Казахстане начался туристический сезон
    5

  • 4. Казахстанцы не доверяют тенге
    7

  • 5. ФРС повышает процентную ставку
    5

Цифра дня
Около 85%
огнестрельного оружия в мире
находится у гражданских лиц
Цитата дня
Любая профессия становится счастьем, если ты ее любишь. Есть три момента: надо быть организованным, работать и получать радость от своей работы
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное