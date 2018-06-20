Мажилис одобрил изменение медобслуживания граждан на Байконуре

Депутаты мажилиса в среду на пленарном заседании одобрили проект закона «О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома «Байконур», жителей города Байконыр, поселков Торетам и Акай в условиях аренды Российской Федерацией комплекса «Байконур» от 17 ноября 2009 года».

«В рамках действующего соглашения между правительством РФ и Казахстана жители города Байконур, поселков Торетам и Акай в условиях аренды РФ комплекса Байконур от 17 ноября 2009 года казахстанским гражаданм, а это более 48 тысяч населения города, медицинская помощь оказывается только российскими медицинскими организациями в соответствии с законодательством РФ.

Ввиду существенных отличий от действующих в Казахстане (стандартов) медицинской помощи наши граждане не обеспечены правом получать в соответствии с законодательством Казахстана гарантированный объем медицинской помощи, бесплатные лекарственные средства и изделия медицинского назначения, проходить профилактический медицинский осмотр», - отметил министр здравоохранения Елжан Биртанов, выступая перед депутатами.



По его словам, население города Байконур «лишено доступа к высокоспециализированной медицинской помощи, которое доступно во всех регионах республики, что увеличивает риск неблагоприятных исходов с инвалидизацией и снижением качества жизни».



«Проект протокола позволит гражданам РК, проживающим в городе Байконур, поселка Торетам и Акай, получать медицинскую помощь в соответствии с национальным законодательством РК, оказываемую субъектами республики», - объяснил министр.



Он также проинформировал, что до вступления в силу вносимых изменений в соглашение, в соответствие с достигнутыми договоренностями между правительствами двух стран, 12 августа 2016 года в городе Байконур был введен филиал ГКП на праве хозяйственного ведения областной медицинский центр управления здравоохранения Кызылординской области.

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«С 1 января 2018 года в городе открыта поликлиника, которая предполагает обслуживание до 30 тысяч человек. На данный момент прикреплено более 17 тысяч человек. Открыто 8 участков, которые практически полностью укомплектованы врачами и специалистами среднего звена. На функционирование поликлиники на 2018 год из бюджета выделено свыше 189 млн тенге, из местного бюджета на дооснащение поликлиники запланировано 64 млн тенге, на амбулаторное лекарственное обеспечение в этом году запланировано 96,5 млн тенге.

В 2019 году планируется открыть отделение хирургии, с развертыванием операционного блока и реанимационного отделения. Однако правовое закрепление деятельности казахстанских медицинских организаций на территории города Байконур будет возможно после вступления в силу протокола о внесении изменений в соглашение», - отметил министр.

Законопроект передан на рассмотрение в сенат.