МДРГО РК: в богослужениях могут участвовать дети с 16 лет без сопровождения близких людей

В соответствии с принятыми парламентариями поправками в закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях, несовершеннолетние лица могут принимать участие в богослужениях и различных религиозных мероприятиях с 16 лет без сопровождения родителей или законных представителей, сообщает Zakon.kz.

Как известно, поправками в закон о религии предлагалось повысить требования к проведению богослужений, различных религиозных обрядов, церемоний и собраний с участием несовершеннолетних. В частности, говорилось, чтобы лиц, не достигших 18 лет, не привлекали ко всем этим мероприятиям без сопровождения одного из родителей, либо взрослых родственников или законных представителей, а также, если один из родителей будет иметь возражения.

«Действительно, многие казахстанские СМИ при освещении поправок в закон о религии, который был одобрен буквально пару дней назад в мажилисе парламента, неправильно указали возраст несовершеннолетних, которых нельзя допускать к богослужениям и в целом к религиозной жизни без разрешения их близких, озвучив при этом - 18 лет. На самом деле данная норма законопроекта была доработана с учетом предложений общественности и депутатов, и в результате возраст несовершеннолетних был изменен и снижен с 18 до 16 лет», - сказал заместитель председателя комитета по делам религий МДРГО РК Балгабек Мырзаев.

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Также исключено требование о необходимости сопровождения несовершеннолетних лиц родителями или теми людьми, которым они доверяют. Министерство по делам религий и общественного согласия полностью поддержало эти изменения, и они получили одобрение в первом чтении мажилиса парламента.

Фото: Wikipedia.org