Медики опровергли вспышку менингита в Алматы

В Департаменте охраны общественного здоровья прокомментировали информацию о менингококковой инфекции среди населения города Алматы, распространяемую в социальных сетях.

В тексте рассылки, распространенной в соцсетях говорилось о вспышке менингококковой инфекции, и трех летальных случаях среди взрослых. Однако в департаменте информацию не подтвердили.

«На сегодняшний день среди жителей города Алматы отмечается подъем заболеваемости, не имеющих вспышечный характер. На 19.05.2018г. зарегистрировано 15 случаев заболевания менингококковой инфекцией лабораторно подтвержденных, в одном случае - диагноз выставлен клинически. Все указанные случаи не связаны между собой. На сегодняшний день установлен один носитель инфекции», - отмечается в сообщении департамента.

В четырех случаях заболевание зарегистрировано среди жителей других регионов, два случая из Алматинской области, два – из Южно-Казахстанской. Тем самым не исключается занос инфекции с других регионов как Республики Казахстан, так из стран Ближнего и Дальнего зарубежья Российской Федерации и Украины, где на сегодняшний день так же отмечается повышенная регистрация заболеваемости, имеющее ранее, чем в городе Алматы начало. Так же одной из причин подъема заболеваемости является сезонность, неустойчивые погодные условия, цикличность заболевания, и ослабленный иммунитет, поясняют в департаменте.

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«Анализ заболеваемости менингококковой инфекцией отмечает подъем регистрации заболеваемости раз в три года», - отмечается в сообщении.

Наибольшее количество зарегистрированных случаев с окончательным диагнозом было зарегистрировано в 2013 году - 49 случаев с окончательным диагнозом, и 66 случаев в 2015.

«В целях профилактики рекомендуем ограничить посещение культурно-массовых и спортивных мероприятий, плавательных бассейнов, игровых площадок в торгово-развлекательных центрах, спортивных секций взрослым и детям с повышенной температурой, с чувством озноба, болями в горле. При первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью», - резюмируется в сообщении.

В настоящее время ситуация находится на контроле Министерства Здравоохранения Республики Казахстан, Комитета охраны общественного здоровья, Управления здравоохранения г.Алматы, проводится весь комплекс противоэпидемических и профилактических мероприятий, направленных на стабилизацию заболеваемости. Устанавливается круг контактных лиц, с обязательным лабораторным обследованием на носительство менингококковой инфекции, в последующем назначается профилактическая антибиотикотерапия.

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