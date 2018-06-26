МИД Казахстана изучает обстоятельства задержания в Иране казахстанского режиссера

МИД Казахстана изучает подробности задержания в Иране казахстанского режиссера Каната Байсекеева, сообщает Интерфакс-Казахстан со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства республики в понедельник.

«МИД сейчас изучает подробности его задержания и конфискации его техники. Но сам он к нам не обращался с просьбой помочь с возвратом его оборудования», - сказал собеседник агентства.

Режиссер К.Бейсекеев, возглавлявший казахстанскую съемочную группу в Иране, был задержан в этой стране на прошлой неделе. Позже он был отпущен и вернулся на родину.

Тогда ряд СМИ со ссылкой на самого режиссера сообщил, что в Иране у него конфисковали коптер, Macbook Pro, iPad, большое количество профессиональной техники.

Пресс-служба МИД Казахстана ранее сообщала, что группа из трех человек во главе с режиссером К.Бейсекеевым работала в Иране без разрешения на съемку от местных властей.