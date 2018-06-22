МИД проверяет информацию о задержании съемочной группы из Казахстана в Иране

МИД Казахстана выясняет местонахождение казахстанской съемочной группы во главе с режиссером Канатом Бейсекеевым, якобы задержанной в Иране. Об этом сообщает пресс-служба МИД РК.

«Несмотря на выходной день в Иране, генеральный консул пытается установить связь с местными властями для выяснения местонахождения съемочной группы. Направлена соответствующая нота генерального консульства в представительство Министерства иностранных дел Ирана», - говорится в сообщении.

По некоторой информации, съемочная группа из Казахстана в составе трех человек осуществляла съемки в Иране без соответствующего разрешения местных властей.

«16 июня генеральное консульство Казахстана в Горгане во время встречи с казахстанской съемочной группой, состоящей из трех человек, обратило внимание на отсутствие целевой визы для осуществления съемок в Иране и рекомендовало получить соответствующее разрешение местных властей», - отметили ведомстве.

В пресс-службе добавили, что, по информации генерального консула, в результате беседы съемочная группа решила возвратиться в Тегеран для вылета в Казахстан. При этом, Канат Бейсекеев отказался от содействия консульского учреждения в получении специального разрешения на съемку, ссылаясь на отсутствие времени. Однако позднее, 20 июня, данная группа снова вернулась в Горган для продолжения съемок, где местная миграционная полиция, указав на отсутствие разрешения на съемку, попросила вернуться в Тегеран.

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Фото: Mfa.gov.kz