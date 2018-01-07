МИК разрабатывает пошаговую инструкцию для интернет-ресурсов о процедуре авторизации комментаторов

В Министерстве информации и коммуникаций рассказали о разработке процедуры авторизации для комментариев на сайтах, сообщает «Информбюро».

«Можно будет авторизовать пользователей через базу Egov или через смс. К базе нетрудно подключиться. На следующей неделе будем проводить встречу с интернет-ресурсами и там процедуру расскажем. Сейчас пошагово записывается процедура, инструкция, и мы всем разошлём», – сообщили в Комитете информации МИК.

Как сообщалось, возможны два варианта регистрации с использованием идентификации: на портале электронного правительства или через смс, с получением одноразового пароля. Использовать при регистрации можно своё имя или псевдоним. Есть требования и к владельцам интернет-ресурсов: они обязаны хранить информацию о пользователе в течение трёх месяцев.

В конце декабря Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал поправки в закон о СМИ, согласно которым вводится обязательная идентификация пользователя для комментариев на основании соглашения, заключаемого в письменной форме.

Ранее министр информации и коммуникаций Даурен Абаев, комментируя деанонимизацию, выразил мнение, что находить людей через IP-адреса не совсем эффективно

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