Минэнерго: Первой мерой на пути запрета полиэтиленовых пакетов станет запрет на их бесплатную раздачу в супермаркетах

Министр энергетики Канат Бозумбаев разъяснил свою позицию по необходимости введения запрета в Казахстане на полиэтиленовые пакеты.

«Я думаю, мы неминуемо придем к запрету полиэтиленовых пакетов. Потому что действительно (есть вопросы) с полиэтиленовыми пакетами и с охраной окружающей среды. Более 100 лет (разлагаются пакеты) и переработка их слабо налажена, но в соседнем Узбекистане – я разговаривал с коллегой, они принимают меры по запрещению. У нас, к сожалению, экономика страны не готова к запрещению», - сказал он на отчетной встрече перед населением 19 июня.

Вместе с тем, он отметил, что Казахстан может пойти по данному пути в несколько этапов.

«Мы не пойдем на запретительные меры. Мы, наверное, на несколько этапов разобьем. Первое, наверно, мы сделаем так, чтобы бесплатно пакеты не давали. Чтобы люди видели, когда ходите в супермаркеты, вместо одного пакета в три пакета кладут и потом домой приходят и это выбрасывают. Поэтому люди должны считать деньги – нужно платить за пакеты. Первое – пакеты должны быть платными», - сказал он.

«Затем по мере развития местной промышленности, которая будет заниматься упаковкой… и создания альтернативы полиэтиленовым пакетам, может быть, это из вторичного сырья производства, возможно, из целлюлозы, но тоже вторичной, тогда можно будет говорить о том, что можно будет вытеснить полиэтиленовые пакеты. Но я думаю, поэтапно мы должны эту работу наладить», - сообщил министр.

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Канат Бозумбаев также напомнил о важности введения раздельного сбора твердых бытовых отходов в Казахстане и необходимости повышения культурного уровня жителей республики.