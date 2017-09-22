Минэнерго: Темиртау нынешней зимой мерзнуть не должен

Председатель Комитета атомного и энергетического контроля Министерства энергетики Казахстана Сунгат Есимханов оценил готовность отопительных мощностей к новому отопительному сезону в 99% и заверил, что жителям Темиртау не придется нынешней зимой проходить через испытания холодом в своих квартирах.

Напомним, что в декабре 2016 года премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев отсчитал руководство Карагандинской области за то, что температура в квартирах темертаусцев не превышала 12 градусов тепла в разгар отопительного сезона. Связано это было с тем, что станция вошла в зиму с неполным комплектом оборудования - однако к новогодним праздникам власти региона доложили о нормализации ситуации.

В январе же текущего года на этой самой ТЭЦ-2 в течение одного дня в аварийном порядке пришлось останавливать сразу три котлоагрегата. Теплоснабжение города не приостановилось, но температура теплоносителя, выходившего со станции, была ниже нормативного на 15 градусов, что, естественно, отразилось и на температуре в квартирах жителей Темиртау.

Проводивший в пятницу, 22 сентября, онлайн-конференцию на портале BNews по подготовке к отопительному сезону председатель комитета атомного и энергетического контроля министерства энергетики Казахстана Сунгат Есимханов признал, что пристальное внимание к тимертауской ТЭЦ-2 имеет все основания.

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"По прошлогодней ситуации в Темиртау - это, наверное, единственная прошлогодняя проблема, поэтому она на слуху у всех, и мы сами этот вопрос акцентировали с коллегами из Карагандинской области, - сказал Сунгат Есимханов. - Поэтому к этой станции в этом году отдельное отношение, премьер-министр посетил эту станцию, руководство министерства несколько раз было, мы с коллегами из Темиртау с акимата области и города в еженедельном режиме на этой станции находимся", - заверил он.

По его словам, после прошлогоднего эксцесса собственник этой станции - АО "АрселорМиттал Темиртау" - в этом году увеличил объемы ремонтных работ "в несколько раз".

"Акционер выделил достаточно большие средства, поэтому мы весь этот ремонтный период контролировали графики. В настоящее время все ремонты идут в графике, но, естественно, после ремонтов идет пусконаладка этого оборудования, и определенные шероховатости, которые есть, мы сейчас показываем совместно подрядчикам, чтобы эта работа до начала отопительного сезона была выполнена, - сказал представитель Минэнерго. - Сейчас станция также в штатном режиме работает, и надеемся, что в этом году ситуация не повторится, акцент на этом будем делать. Надеемся, в этом году таких вещей не будет", - еще раз повторил он.

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По его словам, его комитет при рассмотрении готовности тех или иных мощностей обращает внимание, помимо прочего, на наличие у них "резерва замещения" на случай аварийной остановки того или иного агрегата. При этом в целом по стране "средняя температура" готовности станций, по его заверениям, вполне нормальная.

"На сегодняшний день подготовка к отопительному сезону почти закончена, на 1 октября готовность всего необходимого оборудования, можно сказать, составляет 99 % у нас, - сказал Сунгат Есимханов. - Сейчас пусконаладка идет, и к началу отопительного периода все будет нормально работать. А вот уже в процессе работы наша задача основная - это надежная работа в отопительном сезоне, безаварийная, а если случаются какие-то аварийные ситуации, то оперативное быстрое резервирование и - ремонт и восстановление этих вещей", - пояснил он.

Глава комитета атомного и энергетического контроля также заверил, что у тепловых станций в этом году не должно быть проблем с обеспечением топливом. По его словам, прошлогодние перебои с поставками угля были связаны с дефицитом вагонного парка, поэтому в нынешнем году минэнерго обязало регионы начать "копить" уголь на удаленных от него станциях еще с лета.

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"На сегодня у нас угля заготовлено на 30 % почти больше, чем в прошлом году, поэтому запасы топлива сегодня позволяют говорить, что на сегодняшний день практически на всех крупных станциях и котельных запас есть, - заявил представитель минэнерго. - Единственное, у нас чуть-чуть отстает Кокшетау, но там у нас прямой контакт с акиматом, там было выделение денег из бюджета, поскольку это - государственное предприятие, и они 7 сентября начали завоз угля. На сегодня они имеют 15-суточный запас угля, думаю, в ближайшую неделю они нагонят - и там проблем не будет", - отметил он.

Что касается станций, работающих на газе, то там, по словам Сунгата Есимханова, проблемы есть по нескольким станциям-задолженникам перед поставщиками топлива. "Определенные договоренности по решению есть, единственная проблема сейчас стоит по Шымкентской ТЭЦ, но так как там отопительный сезон начинается в ноябре, они в течение ближайших двух недель этот вопрос закроют, подача газа возобновится и там тоже проблем не будет", - заключил он.