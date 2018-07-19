Министерство культуры и акимат займутся организацией похорон Дениса Тена

Министерство культуры и спорта Казахстана совместно с акиматом Алматы организует похороны казахстанского фигуриста Дениса Тена.

«Министр Арыстанбек Мухамедиулы совместно с алматинским акиматом поедут к родителям Дениса для выражения соболезнований. Организацию похорон министерство и акимат возьмут на себя», – сообщили в пресс-службе комитета спорта министерства культуры и спорта Казахстана.

Напомним, сегодня 25-летний казахстанский фигурист Денис Тен скончался в больнице в результате полученного днем в Алматы ножевого ранения.

Министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов рассказал о том, как спасали фигуриста Дениса Тена сегодня в Алматы. По его словам, медицинская помощь была оказана в полном объеме. Известный фигурист скончался от большой потери крови, не приходя в сознание.

Весть о смерти казахстанского фигуриста, бронзового призера Олимпийских игр в Сочи Дениса Тена быстро облетела Казахстан. Министр культуры и спорта РК Арыстанбек Мухамедиулы и министр информации и коммуникаций Даурен Абаев выразили соболезнование родным погибшего.

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