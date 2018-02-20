Министр образования рассказал, когда школы перейдут на латиницу

Глава МОН РК Ерлан Сагадиев рассказал о постепенном переходе на латиницу в школах.

В кулуарах заседания правительства РК министр сообщил, что внедрение начнётся с нулевых классов.

«Мы сейчас будем проводить большую апробацию, готовить новый «Әлиппе», проводить через экспертизу. Нужно провести достаточно глубокую апробацию, обсудить с учителями, директорами школ, экспертами, и потом уже к какому-то графику внедрения прийти. Спокойно, не торопясь. Как сказал глава государства, всё надо делать обдуманно, взвешенно, согласованно», - сообщил глава ведомства.

Кроме того, Ерлан Сагадиев отметил, что требуется время и для разработки методических пособий для учителей.

Напомним, Нурсултан Назарбаев подписал Указ о переводе казахского языка на латинскую графику.

Фото: 24.kz