Министр здравоохранения решил закрыть инфекционную больницу в Каскелене

Министр здравоохранения Елжан Биртанов остался недоволен состоянием инфекционной больницы в городе Каскелен и дал поручение о ее закрытии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Состояние больницы оказалось очень плохим. Поэтому я дал поручение, буду премьеру докладывать, чтобы рассмотреть вопрос о закрытии этого учреждения и передачи ее функций центральной районной больницы города Каскелен. В новом здании, относительно свежем, там дополнительные пристройки есть», - сказал Елжан Биртанов.

Вместе с тем, он потребовал рассмотреть работу главврача на профпригодность, вплоть до административного взыскания. Из-за ситуации с менингококковой инфекции министр здравоохранения РК Елжан Биртанов посетил ряд больниц в Алматы и Алматинской области.

Стоит отметить, ранее жительница Алматинской области была шокирована ужасным состоянием инфекционной больницы в Каскелене, где были грязные палаты, разбитые полы и облупленные стены. Фотографии женщина опубликовала в социальной сети, что привлекло внимание главы Минздрава.

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Напомним, в Казахстане от менингококковой инфекции умерло 13 человек, также подтверждены 59 случаев заболевания.

Фото: сайт Каскеленской городской инфекционной больницы