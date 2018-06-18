Минобразования: Подготовка к ЕНТ 2018 года идет в штатном режиме

Все аудитории готовы. Формат сдачи тестирования в текущем году не меняется. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в правительстве «Об улучшении условий проживания студенческой молодёжи в рамках реализации «Пяти социальных инициатив Президента» сказал директор Национального центра тестирования Рамазан Алимкулов.

«ЕНТ в этом году будет проходить юбилейный 15-ый раз. За это время около 1,5 миллионов выпускников приняли участие в тестировании. Подготовка к ЕНТ-2018 идет в штатном режиме. Все аудитории готовы. Формат в текущем году не меняется - это сдача трех обязательных предметов: истории Казахстана (20 вопросов), грамотность чтения (20 вопросов) и математическая грамотность (20 вопросов), а также два предмета по выбору (30 вопросов)», - сказал он.

Не меняется, по его словам, и механизм работы апелляционной комиссии.

«В настоящее время отобраны члены республиканской апелляционной комиссии в составе 54 человек. Механизм апелляции также сохраняется, то есть до 13.00 часов следующего дня выпускник, сдавший ЕНТ и оспаривающий какой-либо вопрос, имеет право подать заявление в местную апелляционную комиссию. И если она посчитает, что есть основания оспаривать, тогда они передают материалы в республиканскую апелляционную комиссию», - пояснил спикер.

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Согласно его данным, в прошлом году было подано 198 апелляционных заявлений, из них 50% касались технических вопросов, и около 98 вопросов по содержанию, которые были удовлетворены.

«Здесь хотелось бы подчеркнуть, что это не означает, что это в отношении 98 вопросов было, у нас некоторые вопросы повторяются, есть уникальные вопросы. В базе на ЕНТ-2017 было 40 тысяч тестовых заданий, из них 98 вопросов получается (спорные – «Къ»). Это 0,02% оспаривания. Мы считаем, что это нормальный показатель. По мировой практике допускается до 1%. В текущем году база обновлена на 50%, и мы готовы выйти на ЕНТ- 2018 с 80 тысячами вопросов», - резюмировал глава Национального центра тестирования.