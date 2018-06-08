Минсельхоз запретил российские сосиски из-за ДНК свиньи

Министерство сельского хозяйства Казахстана выявило ряд нарушений в животноводческой продукции, привезенной из России. Об этом сообщает пресс-служба МСХ РК.
По результатам постоянных мониторинговых исследований в целях выявления запрещённых и вредных веществ животноводческой продукции Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан были введены временные ограничения на ввоз на территорию страны продукции ряда импортеров.
Ведомство назвало 5 компаний, в чьих продуктах найдены нарушения.
«В целях доведения данной информации до покупателей приводим перечень производителей и выявленные нарушения:
ООО "Брянский бройлер", РФ (тушка цыпленка бройлера) — колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность.
АО "Инжавинская птицефабрика", РФ (крылышко куриное, тушка цыпленка бройлера) — сальмонелла, колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность.
ЗАО "Приосколье", РФ (крылышко куриное, бедро с кожей) — сальмонелла, колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность.
ООО "Чебаркульская птица", РФ (филе цыпленка-бройлера, крылышко куриное) – сальмонелла и колиформные бактерии.
ОАО "Царицыно", РФ (сосиски куриные "Царицино", колбаса вареная "Чесночек") – обнаружено ДНК свиньи», - говорится в сообщении.
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Также минсельхоз сообщил, что уже направлен соответствующий запрос в контролирующие органы страны-импортера. Министерством сельского хозяйства будет продолжена всесторонняя работа по обеспечению граждан Республики Казахстан безопасной пищевой продукцией, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору.