Валюта нал
USD 334.00 334.80
RUB 5.38 5.41
EUR 394.00 395.40
Валюта бирж
USD/KZT
334.02
+0.000%
EUR/KZT
392.91
+0.000%
RUB/KZT
5.32
+0.000%
EUR/USD
392.91
+0.000%
EUR/CHF
392.91
+0.000%
EUR/JPY
392.91
+0.000%
GBP/USD
448.02
+0.000%
USD/CHF
334.02
+0.000%
USD/JPY
334.02
+0.000%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
334.02 392.91 5.32
+0.000% +0.000% +0.000%
Рынки
Нефть Brent
75.29
-0.001%
Нефть WTI
64.75
-0.002%
Золото
1297.3
+0.001%
Серебро
16.43
+0.001%
Платина
903.5
+0.002%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
2308.25
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1041
+0.013%
Жилье Астана
996
+0.002%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
75.29 64.75 1297.3
-0.001% -0.002% +0.001%
Индексы
KASE
2125.3
-0.159%
Dow Jones
24727.6
-0.003%
Nasdaq
7099.5
-0.006%
FTSE 100
7708.75
-0.000%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2125.3 24727.6 7099.5
-0.159% -0.003% -0.006%

Минсельхоз запретил российские сосиски из-за ДНК свиньи

08.06.2018 17:46   1698   0

Министерство сельского хозяйства Казахстана выявило ряд нарушений в животноводческой продукции, привезенной из России. Об этом сообщает пресс-служба МСХ РК.

По результатам постоянных мониторинговых исследований в целях выявления запрещённых и вредных веществ животноводческой продукции Министерством сельского хозяйства Республики Казахстан были введены временные ограничения на ввоз на территорию страны продукции ряда импортеров. 

Ведомство назвало 5 компаний, в чьих продуктах найдены нарушения.

«В целях доведения данной информации до покупателей приводим перечень производителей и выявленные нарушения: 

ООО "Брянский бройлер", РФ (тушка цыпленка бройлера) — колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность. 
АО "Инжавинская птицефабрика", РФ (крылышко куриное, тушка цыпленка бройлера) — сальмонелла, колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность. 
ЗАО "Приосколье", РФ (крылышко куриное, бедро с кожей) — сальмонелла, колиформные бактерии и общая бактериальная обсемененность. 
ООО "Чебаркульская птица", РФ (филе цыпленка-бройлера, крылышко куриное) – сальмонелла и колиформные бактерии. 
ОАО "Царицыно", РФ (сосиски куриные "Царицино", колбаса вареная "Чесночек") – обнаружено ДНК свиньи», - говорится в сообщении.

В Атырау строят новую систему канализационно-очистных сооружений...
Ввод в эксплуатацию нового КОСа решит проблему очистки канализационных стоков для левобережной части областного центра, передает корреспондент Kursiv....

Минздрав: медпомощь при диабете и гепатитах ограничена не будет

Также минсельхоз сообщил, что уже направлен соответствующий запрос в контролирующие органы страны-импортера. Министерством сельского хозяйства будет продолжена всесторонняя работа по обеспечению граждан Республики Казахстан безопасной пищевой продукцией, подлежащей ветеринарно-санитарному контролю и надзору.

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Количество жертв от менингококковой инфекции с каждым днем растет. Однако министерство здравоохранения отказывается вводить в стране карантин. Как Вы думаете, почему?
  • 1. Чтобы не создавать панику в стране

  • 2. Потому что число жертв небольшое

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей

  • 1. Чтобы не создавать панику в стране
    92

  • 2. Потому что число жертв небольшое
    49

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие
    66

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей
    106

Цифра дня
до 30%
от стоимости инвестпроекта
закладывают инвесторы в РК на коррупционные издержки, по данным антикоррупционной службы
Цитата дня
Закрывание лица чуждо казахскому народу. Такого не было в нашей истории, культуре. В обществе по данному вопросу есть широкая поддержка населения
Дархан Калетаев
министр по делам религий и гражданского общества
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное