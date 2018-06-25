Минсоцтруда: Базовая пенсионная выплата будет назначаться индивидуально для каждого пенсионера

С 1 июня меняется методика назначения базовой пенсионной выплаты. Если сегодня всем выплачивается в одинаковом размере независимо от трудового стажа 15 тысяч тенге, то с 1 июля назначение пенсии будет индивидуально для каждого пенсионера, и назначаться она будет с учетом трудового стажа, выработанного на 1 января 1998 года, сообщила вице-министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова.

По ее словам, для состоявшихся пенсионеров сегодня для исчисления нового размера базовой пенсионной выплаты принимаются стаж в солидарной системе, который исчисляется до 1 января 1998 года.

«Например, если пенсионер сегодня получает пенсию, и солидарный стаж его составил до 1998 года 20 лет трудового стажа (для женщин), то, соответственно, и базовая пенсионная выплата будет исчисляться как с солидарным стажем – 20 лет. И плюс, если данная женщина работала после 1998 года и участвовала в накопительной пенсионной системе, перечисляла пенсионные взносы, то это тоже засчитывается. Например, она проработала еще 15 лет, то ее стаж увеличивается на 15 лет. Итого: 20 лет солидарного стажа плюс и 15 накопительного, таким образом у нее 35 лет трудового стажа. Вот она будет иметь право на максимальный размер базовой пенсионной выплаты», - сказала Светлана Жакупова.

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В этой части она напомнила, что исчисление базовой пенсионной выплаты начинается с сегодняшнего размера - это 54% прожиточного минимума.

У тех пенсионеров, у которых трудовой стаж равен менее 10 лет или равен 10 годам, базовая пенсионная выплата останется на прежнем уровне – 54% прожиточного минимума или 15 274 тенге.

Однако, за каждый год свыше 10 лет, будет прибавляться 2%, то есть если 11 лет, то 56%, если 12 лет - 58% и так далее.

«То есть та условная женщина, у которой условно 35 лет стажа, ей будет (выплачиваться – «Къ») 100% прожиточного минимума, или 28 тыс. 284 тенге», - пояснила спикер.

Расшифровала она и понятие «льготные» годы, которые будут приниматься как трудовой стаж. Это, с ее слов, периоды, когда человек по объективным причинам не может участвовать в накопительной пенсионной системе, это:

- период по уходу за ребенком до 3-х лет, но не более 12-ти лет;

- период по уходу за инвалидами 1-й и 2-й группы или за лицами старше 80 лет.

- период прохождения воинской службы одного из супругов в тех местах, где нет возможности трудоустроиться супруге (-у).

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«Также, если сотрудник дипломатической службы живет на территории иностранного государства в силу своей деятельности, и супруга вынуждена быть с ним непосредственно. Так вот эти годы тоже будут исчисляться для нее как трудовой стаж. Потому что там нет возможности трудоустроиться и перечислять пенсионные взносы», - пояснила вице-министр.

Между тем, она сообщила, что для состоявшихся пенсионеров сегодня в автоматизированном режиме проведен уже перерасчет. На портал электронного правительства введена услуга «Размер базовой пенсионной выплаты». Этой услугой можно воспользоваться тем, кто имеет ЭЦП. Для тех, кто не имеет ЭЦП, можно будет воспользоваться одноразовым паролем через смартфон.

«Все данные были использованы из автоматизированной системы, то есть говорить о том, что что-то не учтено – нереально», - отметила С. Жакупова и добавила: «Документы дополнительные предоставлять не нужно. Солидарный стаж исчисляется уже непосредственно по пенсионным делам, которые имеются в государственной корпорации. И участие в накопительной пенсионной системе учитываются из информационной системы по перечисленным пенсионным взносам. Эти все сведения имеются в информационных базах данных министерства труда».

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН