Минсоцтруда планирует внести изменения в «Программу развития продуктивной занятости»

В первую очередь речь идет о расширении с 2018 года проекта «Бастау бизнес» с включением в него помимо сел, также городов, включая моно и малые города. Эта делается для поддержки предпринимательских инициатив граждан.

Также ведомство предлагает включить в документ меры перевода и зачисления вместо отчисленных участников Программы молодых людей, обучающихся на платной основе.

«Проект Программы с данными изменениями внесен в правительство. Учитывая важность и необходимость реализации новых механизмов с начала следующего года, прошу поддержать вносимые изменения и внести проект на следующее заседание правительства», - сказала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, обращаясь к премьер-министру Бакытжану Сагинтаеву.

Она также напомнила, что с начала следующего года в рамках Дорожной карты, одобренной администрацией президента, начинается масштабная работа по формализации самозанятых граждан. В этой связи будут изменены подходы к определению основных показателей «Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства» и мониторинг их исполнения.

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«Главным индикатором станет процент охвата лиц, статус которых определен в ходе подворового обхода как незарегистрированные безработные и непродуктивно самозанятые. База данных указанных категорий лиц находится в Центрах занятости местных исполнительных органов и актуализируется в режиме онлайн. Поэтому будет осуществлен переход на персонифированный мониторинг, учет и контроль вовлечения самозанятых граждан в Программу», - резюмировала глава МТиСЗН.