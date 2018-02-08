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Минюст ждет «проактивности» в сфере защиты интеллектуальной собственности

08.02.2018 15:51   1304   0 Автор: Иван ВАСИЛЬЕВ

Министр юстиции Казахстана Марат Бекетаев сообщил о создании в Казахстане новой системы защиты прав интеллектуальной собственности во главе с экспертной организацией - Национальным институтом, от которого в ведомстве ждут занятия «проактивной позиции», по аналогии с такими же институтами стран ОЭСР.

«Одним из новшеств в сфере защиты прав интеллектуальной собственности является создание одноуровневой системы регистрации объектов интеллектуальной собственности, - сказал Бекетаев в ходе расширенного заседания коллегии своего ведомства 8 февраля. - Эта новелла предлагается в рамках законопроекта, который сейчас находится в мажилисе парламента. Полномочия по регистрации прав на объекты интеллектуальной собственности будут делегированы экспертной организации - национальному институту интеллектуальной собственности», - уточнил он.

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При этом министр подчеркнул, что для дальнейшего внедрения объектов интеллектуальной собственности и их защиты, патентное ведомство не должно ограничиваться только регистрацией прав. И привел в пример патентные ведомства стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которые «служат проводниками между заявителями, правообладателями и государством, занимая при этом проактивную позицию».

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«Такая проактивная позиция патентных ведомств выражается, например, через участие в разработке государственных программ в сфере интеллектуальной собственности, они также оказывают различные виды услуг, к примеру, осуществляют функцию обучения, повышения квалификации, а также консультирования участников рынка», - пояснил глава минюста.

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В свою очередь, его заместитель Наталья Пан на этом же заседании коллегии отметила, что казахстанцы стали чуть более активнее, чем ранее, патентовать интеллектуальную собственность.

«Общая подача заявок на регистрацию объектов интеллектуальной собственности по сравнению с 2016 годом повысилась на 2,5%», - сказала Пан.

В частности, по данным вице-министра, количество поданных заявок на товарные знаки увеличилось на 0,8%, на изобретения - на 0,6%, на полезные модели - на 16,3%, на селекционные достижения - на 94%, на наименования мест происхождения товаров - на 100%.

При этом в стране наблюдается понижение в отношении количества поданных заявок на промышленные образцы - на 15,1%, зато значительно (на 47,5%) увеличилось количество заявок на регистрацию интеллектуальной собственности, поданных в электронном виде.

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«По сравнению с 2016 годом увеличилась доля выданных патентов на полезные модели на 2,4%», - добавила заместитель главы минюста. Одновременно существенно увеличилось количество заявок на изобретения, поданных по международной процедуре (на 52%) и по евразийской процедуре (на 101,8%). В связи с активизацией процессов использования зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности увеличилась доля зарегистрированных лицензионных договоров (на 9,7%) и договоров франчайзинга (на 8,3%).

«В 2017 году органами юстиции проведено 208 проверок на предмет соблюдения требований законодательства по использованию товарных знаков, что на 13 проверок больше показателя аналогичного периода 2016 года, - продолжила Пан. - По результатам этих контрольных мероприятий выявлено 168 правонарушений против 67 выявленных в 2016 году правонарушений. Возбуждено 167 административных дел, рассмотрено судами 159 дел, привлечено к административной ответственности 158 лиц. На рассмотрении находится 8 административных дел», - заключила она.

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Елжан Биртанов
Министр здравоохранения РК
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