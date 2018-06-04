Минздрав категорически опровергает возможность утечки вирусов из референс-лаборатории в Алматы

Министр здравоохранения Елжан Биртанов опроверг связь заболеваемости менингитом и возможности утечки вирусов из референс-лаборатории в Алматы. Подобная информация начала распространяться среди пользователей социальных сетей.

«Я так понимаю, что речь идет о Центральной референс лаборатории на базе казахского институа зооносных инфекций. Этот научный центр существует уже много десятилетий, в течение этого времени там хранятся штаммы особо опасных инфекций, которые имеют распространенность на территории Казахстана», - заявил министр на пресс-конференции в понедельник в Астане.

Он пояснил, что «действительно, с помощью американских коллег была построена современная лаборатория самого высокого класса безопасности».

«Теперь эти штаммы хранятся в безопасном месте», - подчеркнул он.

«Что касается штаммов менингита - это циркулирующий среди населения штаммы, повседневные, они не являются категорией особо опасных которые подлежат хранению в этой референс лаборатории. Никаких случаев утечки с этой референс-лаборатории нет и не было», - заявил министр.

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