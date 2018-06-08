Минздрав: медпомощь при диабете и гепатитах ограничена не будет

Медицинская и лекарственная помощь при сахарном диабете и вирусных гепатитах ограничена не будет. Об этом сегодня сообщили в министерстве здравоохранения Республики Казахстан.

В ведомстве сообщили, что в рамках проекта новой модели гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) планирует перевести ряд хронических заболеваний из группы диспансерного учета под активное динамическое наблюдение. В числе таких заболеваний – сахарный диабет, хронические вирусные гепатиты и цирроз печени, острый инфаркт миокарда, язвенные колиты, артериальная гипертензия, ревматиодный артрит, бронхиальная астма системные поражения соединительной ткани.

Суть нововведения заключается в том, что сам пациент должен придерживаться определенного образа жизни, регулярно принимать необходимые лекарственные средства (например, для снижения артериального давления, контроля уровня глюкозы в крови, контроля над бронхиальной астмой – «Къ»), а также наблюдать за своим здоровьем (контроль артериального давления, уровня глюкозы в крови, массы тела и «Къ»).

При этом в Минздраве пояснили, что при динамическом наблюдении будет сохранен необходимый базовый объем диагностических услуг, консультации профильных врачей. Также остаются в полном объеме все существующие гарантии по бесплатному обеспечению лекарственными средствами на амбулаторном уровне. А при обострении, тяжелом течении хронического заболевания необходимая медицинская помощь будет предоставлена бесплатно, за счет государства.

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«Особенностью динамического наблюдения является управление заболеванием, что предполагает вовлечение самих пациентов в процесс контроля и улучшения своего самочувствия совместно с врачом первичной медицинской организации. В отличие от пассивной диспансеризации с низкой эффективностью, «самоменеджемент» больных позволит снизить риски возникновения осложнений, инвалидизации. Ожидается, что акцент на профилактику, своевременную диагностику и лечение этих заболеваний приведет к снижению показателя смертности на 25%», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Между тем, такие заболевания, как туберкулез, ВИЧ/СПИД, злокачественные новообразования, психические расстройства и расстройства поведения, то есть, те заболевания, которые неуправляемы на уровне медорганизации первичного уровня включены в новый перечень социально значимых заболеваний (заболевания, обусловленные преимущественно социально-экономическими условиями, приносящие ущерб обществу и требующие социальной защиты человека – «Къ»).

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что минздрав предлагает сократить список социально значимых заболеваний, по которым оказывается бесплатная медицинская помощь. Позже министр здравоохранения Елжан Биртанов пояснил, что исключение диабета, гепатита и других заболеваний из перечня социально значимых не повлияет на количество предоставляемых бесплатных лекарств и заверил, что по бесплатному лекарственному обеспечению сокращение перечня заболеваний не планируется. Наоборот, в рамках медстрахования перечень бесплатного лекарственного оснащения поэтапно будут расширять.

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«ГОБМП, как и прежде, будет полностью финансироваться из государственного бюджета. Кроме того, государство будет осуществлять уплату взносов за более чем 10 млн льготных категорий граждан, в частности за более 6,5 млн детей, 2,2 млн пенсионеров, более 740 тыс. беременных, воспитывающих детей и многодетных матерей, около 400 тыс. инвалидов и т.д., которым будет оказываться медицинская помощь в системе обязательного социального медицинского страхования», - сообщили в пресс-службе минздрава.