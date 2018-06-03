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Минздрав о менингите: Не нужно полагаться на недостоверные сведения из соцсетей

03.06.2018 13:02   888   1

Главный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин обратился к казахстанцам после неоднозначной рассылки в WhatsApp, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета охраны общественного здоровья.

Как сообщил Жандарбек  Бекшин, среди пользователей WhatsApp распространяется информация, в которой женщина «тревожным голосом» призывает всем детям, посещающим дошкольные организации, проводить антибиотикотерапию против менингита.

«Министерство здравоохранения не подтверждает данную информацию и призывает вас не полагаться на недостоверные сведения, полученные из социальных сетей. И пользоваться только информацией министерства», - обратился к казахстанцам Бекшин.

Он отметил, что в Казахстане ежегодно регистрируется от 62 до 424 случаев менингита с летальностью до 21 случая. Заболеваемость также регистрируется и в странах, с которыми имеются тесные миграционные связи. К примеру, только по итогам первого квартала 2018 года зарегистрировано в России 257 случаев, в Армении - 31 случай, в Грузии - 39 случаев, что свидетельствует о постоянной циркуляции возбудителя этого заболевания.

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«Все летальные случаи, как правило, являются результатом позднего обращения за медицинской помощью. Теряются «золотые часы», болезнь порой протекает скоротечно», - заметил санврач.

Бекшин озвучил разрешенные меры профилактики, среди которых советы ограничить посещение мест скопления людей и торгово-развлекательных комплексов без необходимости, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в плохо вентилируемых помещениях.

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«Рекомендуем ношение одноразовых масок в закрытых помещениях, автобусах, вагонах метро и других местах скопления людей. Ношение масок на улице нецелесообразно. Часто проветривать спальные помещения, проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. При появлении симптомов простуды - кашель, чихание, боль в горле, головная боль, повышение температуры, появление сыпи - немедленно обращаться к врачу. Избегать переохлаждения, голодания, недосыпания и стрессов», - перечислил Бекшин.

Напомним, девять смертельных случаев от менингококковой инфекции зарегистрировано в Казахстане с начала года. Восемь из них Бекшин подтвердил в правительстве, кроме того, 2 июня стало известно о смерти пятилетнего мальчика в Алматы.

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