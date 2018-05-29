Минздрав: прививок от менингококковой инфекции не будет

В Алматы зарегистрировано 29 лабораторно подтвержденных случаев менингита. Это в разы меньше астанинской вспышки 2011 года, когда было зарегистрировано 211 случаев заболевания. Но тяжесть нынешней ситуации – в высокой летальности: опасная инфекция уже забрала жизни 4 людей, среди них один ребенок. Однако чиновники от минздрава говорят, что все летальные случаи - это результат позднего обращения больных к медработникам.

На прошлой неделе в кулуарах министерства здравоохранения председатель Комитета по охране общественного здоровья Министерства здравоохранения РК Жандарбек Бекшин сообщил, что возбудитель менингита всегда циркулирует в обществе. Нынешняя же вспышка заболеваемости вызвана неустойчивой погодой и переохлаждением. А в целом менингит проявляется, по его словам, в холодный период времени, чаще всего весной, когда на исходе иммунитет.

При этом он отметил, что поводов для паники нет, проводятся противоэпидемические мероприятия. В частности, ограничены культурно-массовые мероприятия, особенно в закрытых учреждениях, в детских учреждениях организованы «фильтры» - перед входом воспитатели, медицинские работники осматривают детей и при наличии симптомов ринофарингита, простудных заболеваний они не допускаются в детские дошкольные учреждения. Настороженность к признакам назофарингита и простудных заболеваний проявляют и медработники: больные немедленно подвергаются антибиотикотерапии.

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В этой части главный санитарный врач страны порекомендовал чаще проветривать помещения и проводить влажную уборку с применением дезинфекционных средств.

В целом, чиновник надеется, что с установлением солнечной погоды, заболеваемость пойдет на спад, так как «для бактерий наиболее опасны солнечные лучи».

Раз в три года

Бекшин сообщил, что для Алматы характерен трехлетний циклический период: в 2013 году было зарегистрировано 49 случаев, в 2015 году - 66 случаев и вот в этом году – 29 случаев. При этом на сегодня превалирует тип А, который «в этом году проявляет свою агрессивность».

«(Паника связана – «Къ»), во-первых, с тем, что здесь за короткий период 29 случаев заболевания, во-вторых, наличием летальных случаев. Если последная наиболее серьезная регистрация заболеваемости была в 2015 году в Астане, то там на 211 случаев было два летальных исхода, то здесь из 29 случаев 4 летальных», - пояснил «Къ» главный санврач.

По его словам, всеобщую вакцинацию населения от этой опасной инфекции в Казахстане не проводят. Это коммерческая вакцина, которую обычно ставят перед выездом в Хадж. Таково требование принимающей стороны: в Саудовской Аравии это инфекция широко распространена и поэтому все паломники должны иметь справки о вакцинации.

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В острый период желающие могут обратиться в частные прививочные кабинеты. Цена вопроса – 22 500 тенге. В Алматы, к примеру, таких клиник три. Но вся проблема в том, что и у них на сегодня вакцины от менингита нет.

«Компании Pfizer представила на этот год более 2 000 доз… Сейчас мы рассматриваем возможность дополнительной подставки около 5 000 доз для города Алматы. Но это будет платно. Вакцина американского производства. Вероятности того, что такие вакцины (в целях снижения стоимости – «Къ») будут производить в Казахстане, нет. Это очень дорогая вакцина у нас нет такого рынка и технологий по разработке и производству этой вакцины», - сказал «Къ» Бекшин и поспешил добавить, что в целом показаний для введения вакцины от менингококковой инфекции в Национальный календарь прививок нет.

«Мы бы очень много вакцин хотели бы включить (в Календарь прививок – «Къ»), тем более есть показания ко многим, но сегодня из-за 30 случаев вакцинацию по всей стране осуществлять - несерьезно. Тем более наши ученые в области иммунологии и вакцинации говорят, что на сегодня можно регулировать заболеваемость профилактическими мерами», - резюмировал спикер.

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Менингит - не единственная головная боль минздрава

Весна в целом стала сезоном «Х» для минздрава: в этом период отмечается не только рост определенных групп заболеваний, но и острая нехватка жизненно необходимых препаратов.

Одним из важных индикаторов качества оказания медицинской помощи являются обращения граждан. Анализ ситуации за 2017 год показал рост на 5% числа жалоб, связанных с вопросами диагностики и лечения. В то же время львиная доля (80%) обращений в адрес Комитета по охране общественного здоровья за период 2016 и 2017 годы приходятся на неудовлетворенность населения качеством оказания медицинских услуг. Еще 12% - на обоснованность выдачи листов нетрудоспособности, по 4% - на недостатки в процессе организации оказания медицинской помощи, нарушения врачебной этики и деонтологии, а также отказы в вопросах госпитализации.

Отмечается увеличение показателя обоснованных жалоб в Алматинской области и Восточно-Казахстанской областях и снижение - в Карагандинской области и в городе Астана. Эксперты данный аспект связывают с введением цифровизации в учреждениях здравоохранения регионов.

Особняком стоят вопросы, связанные с лекарственным обеспечением, касающиеся напрямую 2,5 млн человек-получателей бесплатных препаратов.

«Задержки были и будут, поскольку есть дефицит, то есть совокупная потребность у нас на бесплатные лекарства составляет 200 млрд, выделено 130 млрд тенге. Мы не напечатаем эти деньги, и лекарства бесплатно нам никто не даст. Это ранее гарантированный бесплатный список, мы его сократить не можем, потому что за ними сидят люди», - сказал министр здравоохранения Елжан Биртанов в прошлую пятницу на встрече с представителями НПО.

Ситуация с дефицитом, по его оценке, складывалась, во-первых, из-за того, что страдала система планирования. Не везде ввелся учет пациентов: из 2,5 млн человек, которые получают лекарства бесплатно, только 1,5 млн официально состоят на учете.

Как сказал глава минздрава: «Мы не спорим, может, действительно, эти люди, нуждаются в лекарствах, но давайте вести документацию, чтобы мы знали».

Во-вторых, проверки в аптеках и складах показали огромные запасы остатков, в том числе и списанных лекарств. По таким фактам данные переданы в правоохранительные органы, в Генеральную прокуратуру. Они, по словам Биртанова, сейчас этими вопросами занимаются.

В-третьих, дефицит нарастает еще и из-за того, что люди начали узнавать, что им положены бесплатные лекарства.

Для системного решения проблемы ведомством введена максимальная прозрачность закупа: процедуры введутся онлайн, и с этого года осуществляется частичный переход на электронные закупки. Это дало большую экономию средств: на сегодня сумма экономии составляет 26 млрд тенге. Эти средства в минздраве планируют направить на то, чтобы обеспечить всех нуждающихся пациентов бесплатными лекарствами.

«Наша задача на этот год – чтобы не было дефицита. Мы все почитали, у нас сейчас есть за подписью замакимов областей уточненный дефицит на этот год, во-вторых, мы наладили учет и статистику и в этом году мы всем постараемся дать лекарства, то, что по списку положено», - резюмировал министр здравоохранения.

За цифровизацию выступает и президент РОО «Общество пациентов в трансплантации «Өмiр Сыйы» Сандугаш Орынбаева. По ее словам, она поможет структурировать информацию обо всех пациентах по каждой нозологии контролировать, составить поименную потребность в лекарственном обеспечении, и повысить ответственность исполнителей на местах.

Справка «Къ»

По данным СК «Фармация», за период существования единого дистрибьютора, наблюдается планомерный рост объема закупа в рамках ГОБМП. Так, если в 2010 году объем закупа составил 31,3 млрд тенге, то по итогам закупа за 5 месяцев текущего года -196,6 млрд тенге. В целом, отмечается снижение доли закупа закупа у локальных коммерческих дистрибьюторов с 74,2% в 2005 году до 53% в 2018 году. Идет рост доли закупа по прямым договорам. Рост закупа у отечественных товаропроизводителей составил 30%: если в 2010 году доля отечественных товаропроизводителей в денежном выражении составляла 15% (порядка 4,8% млрд тенге), то по итогам 5 месяцев 2018 года этот показатель составил 30%, или 49,7 млрд тенге.

В целом, в списке единого дистрибьютора на 2018 год планировалось приобретение 1 196 наименований лекарственных препаратов, на текущий момент не закуплено 133 наименований. По 53 наименованиям процедуры закупа продолжаются, 80 наименований будут сняты с процедуры закупа по объективным причинам (отказ заказчика, отсутствие интереса у поставщиков, либо производители перестали производить данное лекарство – «Къ»).