Минздрав рапортует об улучшении основных медико-демографических показателей

За 1 полугодие 2018 года улучшены основные медико-демографические показатели, сказала на заседании коллегии Министерства здравоохранения вице-министр здравоохранения Лязат Актаева.

Так, по ее данным, снизилась младенческая смертность, смертность от туберкулеза, от болезней системы кровообращения, от злокачественных новообразований и травм. Вместе с тем, есть риск недостижения по показателям в 4 индикаторах: общая смертность населения, материнская смертность, младенческая смертность и пятилетняя выживаемость больных со злокачественными новообразованиями.

«В таблице указаны регионы, где данные индикаторы являются высокими. По общей смертности Северо-Казахстанская, Кустанайская, Восточно-Казахстанская, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская области. По материнской смертности – Акмолинская, Северо-Казахстанская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская и Западно-Казахстанская области. По младенческой смертности – Кустанайская, Мангистауская, Актюбинская, Северо-Казахстанская и Южно-Казахстанская области. По 5-летней выживаемости больных со злокачественными новообразованиями – Мангистауская, Жамбылская, Кызылординская, Актюбинская области и город Астана», - пояснила она.

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Более детально она коснулась проблемы материнской смертности и при этом указала на негативные факторы, которые влияют на недостижение показателей. Это дефицит кадров, который имеется в регионах. Имеет место и поздняя постановка беременных на учет. Наиболее низкие показатели отмечаются в г. Алматы и Алматинской области. На текущий период высокий риск материнской смертности остается в Туркестанской, Акмолинской, Карагандинской областях и городах Астана и Алматы.

«В этой связи необходимо руководителям управлений здравоохранений усилить контроль за женщинами с абсолютными противопоказаниями с целью недопущения беременности, а если вдруг они все же реализуют свою репродуктивное право и, несмотря на противопоказания, они беременеют, необходимо обеспечить тщательный контроль за течение беременности. И сегодня у нас на учете состоит 3 029 беременных с абсолютными противопоказаниями. Больше всего таких женщин проживает в Туркестанской и Алматинской областях и в Астане», - сказала спикер.

В этой части она отметила важность указывать истинную причину смертности.

«У нас действуют информационные системы, есть регистр беременных, соответственно, есть маршрут беременной. Мы провели анализ данных ресурсов начиная с 2014 года и выявили 27 случаев, которые не указаны в официальной статистике. Мы провели перерасчет показателя материнской смертности. Очень важно знать истинный уровень материнской смертности и истинную структуру, потому что именно это позволит расставить приоритеты в развитии данной службы», - резюмировала Лязат Актаева.

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