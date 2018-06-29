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Минздрав расширил перечень бесплатных лекарств

29.06.2018 16:00   1592   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

Предыдущий перечень бесплатных лекарств дополнен рядом новых инновационных препаратов, в том числе для лечения туберкулеза. Об этом рассказал сегодня на отчетной встрече перед населением министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«Самое главное, на сегодня мы определили перечень лекарственных препаратов на следующий год. Практически он не изменился, единственное, мы добавили ряд новых инновационных препаратов для лечения туберкулеза, который дает почти 97% эффективности при антибиотикоустойчивой форме данного заболевания», - сказал Елжан Биртанов.

По его словам, ранее не было возможности обеспечивать лекарствами пациентов с такой тяжелой формой туберкулеза.

«Эти лекарства получали от международной организации в качестве донорской помощи, и только каждый пятый пациент обеспечивался ими. Препараты эти даже не были зарегистрированы в Казахстане. Но благодаря совместной работе со Всемирной организацией здравоохранения мы достигли соглашения, что эти препараты будут закуплены прямым закупом через ВОЗ. Это позволит на 100% больных с антибиотикоустойчивой формой туберкулеза в следующем году обеспечить», - пояснил глава минздрава.

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В целом, по его словам, количество пациентов, обеспеченных лекарствами за счет госбюджета, за прошедшие 5 лет выросло на 15%.

«Анализ лекарственного обеспечения страны за прошедшие 10 лет показывает увеличение в 2,5 раза количества наименований, закупаемых лекарственных средств, сумма государственного финансирования выросла в 6,4 раза. Количество пациентов, обеспеченных лекарственными средствами за счет бюджета, за прошедшие 5 лет, выросло на 15%», - сказал министр.

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В этой части спикер отметил, что в следующем году все пациенты на 100% будут обеспечены бесплатными лекарствами по тем спискам, которые дали местные исполнительные органы.

«Мы сегодня имеем возможность персонально каждого пациента в режиме онлайн видеть, и уже со второго квартала мы в формате электронных рецептов этих пациентов видим, и в дальнейшем закуп и отпуск препаратов будет осуществляться персонифицированно. Теперь задача наших врачей и самих пациентов своевременно обращаться за медицинской помощью, регистрироваться, вводить данные в регистры больных, которые подлежат бесплатному лекарственному обеспечению», - сказал Елжан Биртанов.

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Он напомнил, что закуп на бесплатное лекарственное обеспечение на следующий год будет объявлен в следующем месяце.

«Мы ожидаем, что осенью мы все необходимые контракты по результатам подпишем, и в декабре все препараты будут поставлены в те аптеки и поликлиники, откуда начнется в январе выдача», - резюмировал министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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