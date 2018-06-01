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Минздрав РК рекомендует не отправлять детей в лагеря из-за менингита в Алматы

01.06.2018 15:31   393   0

Минздрав Казахстана прорабатывает возможность переноса открытия сезона детских лагерей до середины июня из-за менингококковой инфекции в Алматы, сообщил глава ведомства Елжан Биртанов, передает «Интерфакс-Казахстан».

«Сейчас мы смотрим вопрос по местам скопления людей, вузов в экзаменационный период, в мечетях, вопрос ставим по отсрочке детских лагерей в Алматы, нежелательно это. Я вчера поручил проработать с управлением здравоохранения, чтобы до второй половины июня отложили в Алматы. Понятно, что деньги заплатили, хочется, чтобы родители сами решили», - сказал Елжан Биртанов.

«В мечетях просим, чтобы проветривали, не перегружали во время чтения молитв, попросили поработать с ДУМК (Духовное управление мусульман Казахстана), чтобы обратились к студентам, чтобы они прервали оразу (мусульманский пост). Во время оразы организм перестраивается, и иммунитет перестраивается, к сожалению, не у всех в сторону укрепления, а ослабевает. Студенты еще испытывают большую нагрузку во время сессии. Поэтому мы попросили, чтобы они довели до ребят, я считаю, это уважительная причина, потому что экзаменационный период, организм ослаблен и легко подвержен инфекциям», - добавил он.

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Министр не исключил, что, вероятно, будут еще случаи заболевания менингококковой инфекцией. При этом он считает, что поголовная вакцинация излишняя. 

«Мы не исключаем, что будут еще случаи. Погода не устанавливается, вы видите. (...) Вакцинация добровольная. Но, у нас сегодня вероятность 50 человек на 18 миллионов, вакцинировать все население смысла нет», - сказал министр.

В последние дни мая сообщалось, что в инфекционных стационарах Алматы находятся на лечении 30 человек с диагнозом «менингококковая инфекция», есть случаи с летальным исходом. Еще несколько случаев инфекции выявлено и в другим регионах Казахстана.

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