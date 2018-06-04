Минздрав считает массовую вакцинацию от менингита неэффективным мероприятием

Министр здравоохранения Елжан Биртанов уверен, что при текущем уровне заболеваемости менингококковой инфекцией в Казахстане массовая вакцинация станет «неэффективным и затратным мероприятием». Такое мнение он высказал в понедельник на пресс-конференции в Астане.

«Всемирной организацией здравоохранения для стран, которые имеют соответствующий уровень заболеваемости, выработаны рекомендации, которые все страны выполняют. Есть два уровня заболеваемости, на которые расписаны мероприятия. На 100 тысяч населения уровень заболеваемости 3 случая в неделю - тогда начинается уже создание штабов, превентивные профилактические мероприятия», - рассказал Биртанов.

В Казахстане, по его словам, уровень в два раза ниже и составляет 0,138 на 100 тысяч. Вместе с тем, в Казахстане уже начаты «профилактические мероприятия задолго до того порогового уровня, который рекомендует ВОЗ», в частности, созданы республиканский и региональные штабы.

«Вопрос о вакцинации встает в случае, если количество заболевших в неделю соответствует 10 в неделю. У нас в 7 раз ниже и вопрос о вакцинации не стоит в принципе», - отметил министр.

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«В случае риска приближения к пороговым уровням, сейчас нами проводятся расчеты, при необходимости эти препараты будут разовым ввозом ввезены и вакцинация может быть начата», - добавил он.

Биртанов пояснил, что решение о вакцинации принимает Национальный координационно-консультативный комитет по инфекциям.

«Заседание этого комитета на прошлой неделе состоялось, туда входят все инфекционисты, и они приняли решение, что вопрос о вакцинации сейчас преждевременный, и в национальный календарь прививок вакцинацию по менингиту включать необходимости нет. Это будет абсолютно неэффективное и достаточно затратное мероприятие. То есть количество заболевших находится в пределах среднего контролируемого», - заключил он.