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МНЭ: Казахстанцам возвратят средства за отопительный период

20.07.2018 18:00   1402   0

Казахстанцам возвратят средства по услугам теплоснабжения за отопительный период в 2017-2018 годы, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей МНЭ РК, территориальными подразделениями комитета потребителей была проведена работа по перерасчету стоимости услуг по теплоснабжению в разрезе всех регионов Казахстана.

В соответствии с законодательством о естественных монополиях, субъект естественной монополии возвращает средства от перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха напрямую потребителям либо в случае невозможности установления места нахождения потребителя, путем снижения тарифа (цены, ставки сбора) при оплате за услуги теплоснабжения в порядке, определяемом уполномоченным органом.

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Общая сумма возврата средств населению на услуги теплоснабжения за отопительный период 2017-2018 годы составила 1 012 720, 38 тыс. тенге с НДС.

В разрезе регионов суммы перерасчета за отопительный период 2017-2018 годы составили (с НДС):

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- по г. Алматы - 376 510,85 тыс. тенге;

- по Алматинской области - 948,45 тыс. тенге;

- по Акмолинской области - 10 242,94 тыс. тенге;

- по Атырауской области - 10 167,70 тыс. тенге;

- по Актюбинской области – 21 880,24 тыс. тенге;

- по Восточно-Казахстанской области – 157 619,96 тыс. тенге;

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- по Жамбылской области – 31 726,18 тыс. тенге;

- по Западно-Казахстанской области – 12 955,87 тыс. тенге;

- по Карагандинской области – 266 888, 79 тыс. тенге;

- по Костанайской области – 21 733,76 тыс. тенге;

- по Кызылординской области – 54 812,95 тыс. тенге;

- по Мангистауской области – 306,51 тыс. тенге;

- по Павлодарской области – 10 859,45 тыс. тенге;

- по Северо-Казахстанской области – 1 766,76 тыс. тенге;

- по Южно-Казахстанской области – 34 299,97 тыс. тенге.

В Астане возврат средств населению от перерасчета стоимости услуг по теплоснабжению с учетом фактической температуры наружного воздуха не производится, так как субъекты естественных монополий, оказывающие регулируемые услуги по теплоснабжению на территории Астаны, ежемесячно производят корректировку размера платы за отопление в разрезе по месяцам с учетом фактической температуры наружного воздуха в отопительный период.

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Как отмечается, возврат начисления средств по результатам перерасчета отразится в лицевом счете населения отдельной строкой в виде аванса (сальдо) в отопительный период либо за календарный год.

Фото: Tumba.kz

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  • 1. Плохой сервис
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  • 2. Неоправданно высокие цены
    270

  • 3. Отсутствие инфраструктуры (дороги, отели и т.д.)
    81

  • 4. Негде отдохнуть (нет водоемов, гор и т.д.)
    18

  • 5. Нет, меня все устраивает в Казахстане
    19

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тенге
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