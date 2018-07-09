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МНЭ РК: Налог работников с зарплатой менее 60 125 тенге будет снижен в 10 раз

09.07.2018 19:19   1119   0

В рамках пяти социальных инициатив, для работников с заработной платой менее 25 МРП или 60 125 тенге предлагается снизить ставку индивидуального подоходного налога (ИПН) в 10 раз, сообщает Министерство национальной экономики РК.

«В целом по республике такую заработную плату получают более 2 млн. человек. В основном, это – в сельском хозяйстве и торговле», - говорится в сообщении ведомства.

По итогам работы определен оптимальный механизм налогообложения работников с низким размером заработной платы. Так, налогооблагаемый доход будет уменьшаться на 90%. Оставшаяся заработная плата будет облагаться ИПН по ставке 10%. То есть, налоговая нагрузка будет снижена в 10 раз.

«Допустим, заработная плата работника в месяц составляет 60 125 тенге (25 МРП). От этой суммы будет вычитаться сумма обязательных пенсионных взносов в размере 10%, то есть 6013 тенге, остается – 54 112 тенге. Вычитается 1 МЗП – минимальный необлагаемый доход – 28 284 тенге. Остается 25 828 тенге, который и является налогооблагаемым доходом (НОД). По действующему механизму сумма налога составит 10% от НОД, то есть 25 828*10%=2583 тенге», - поясняют в министерстве.

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По предлагаемому новому механизму сумма НОД будет уменьшаться на 90%: 25 828 – (25 828*90%)=2 583 тенге. Данная сумма будет облагаться по ставке ИПН в размере 10%. Таким образом, из расчета 2583*10% ИПН составит 258 тенге.

Фактически сумма налога будет снижаться в 10 раз с 2583 тенге до 258 тенге, а заработная плата дополнительно повысится на 2325 тенге.

«Применение данного механизма предполагает мгновенное и гарантированное получение работником дополнительного дохода (в момент получения основной зарплаты) и не будет увеличивать финансовую нагрузку на работодателя», - подчеркивается в сообщении.

В целом, по республике работники получат дополнительную заработную плату порядка 29 млрд. тенге.

Соответствующие поправки в налоговое законодательство, предусмотрены в Законе Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социального обеспечения», подписанном Главой государства.

Фото: Pixabay

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Даурен Абаев
Министр информации и коммуникаций РК
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