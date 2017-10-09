МОН предлагает родителям "лайкать" будущие учебники

Заместитель директора республиканского научно-практического центра "Учебник" Адильхан Дуйсебек заявил, что у казахстанских родителей, возмущенных учебниками по русскому языку для 5-х и 7-х классов, изданных в стране, была и есть возможность вносить коррективы в будущие учебные пособия для их детей. По его словам, проекты будущих учебников вывешиваются на сайте этого ведомства уже в течение двух лет - и по тем шести заданиям в двух книгах, вокруг которых с сентября этого года сломано немало копий, ни одной претензии на стадии их рассмотрения не поступало.

Напомним, широкий общественный резонанс вызвало наличие в учебнике русского языка для 5-го класса таких терминов, как "сетевой этикет", "транспорт мечты", "реклама автомобиля", "пиарить подкаст через соцсети" и "лайкать в соцсетях" (при том, что недовольство выражалось в основном через соцсети). Но это были еще цветочки, ягодки пошли, когда до казахстанских школ дошли учебники для 7-го класса: предложение автора этого пособия Зинаиды Сабитовой "составить визитную карточку баурсака", а также пояснения о том, что такое генномодифицированная продукция и состава ДНК породили достаточно резкие высказывания в сети.

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Между тем, по словам заместителя директора республиканского научно-практического центра "Учебник" Адильхана Дуйсебека, эти учебники, содержащие по тысяче с лишним заданий, из которых основные претензии предъявляются к шести, прошли целый ряд экспертиз - и ни при одной из них именно к этим заданиям претензий не возникло. Как ни возникало их и у возмущенной ныне общественности, когда эти учебники в виде проектов вывешивались в общий доступ на сайте этого ведомства - www.expert.okulyk-edu.kz.

"Уже два года, как мы ввели систему общественной экспертизы, создали при своем портале сайт общественной оценки, любой человек может открыть на нашем сайте перечень учебников, находящихся на экспертизе, - заявил Адильхан Дуйсебек в ходе онлайн-конференции на портале Bnews. - Те же учебники 2-го, 5-го, 7-го классов, находились в системе этой общественной оценки 9 месяцев, поступило 5 тысяч замечаний, но, удивительным образом, ни одного замечания по обсуждаемым теперь вопросам не было", - подчеркнул он.

Ну, и поскольку претензии не высказывались ни родителями, ни экспертами, учебники и были приняты в работу. Представитель руководства научно-практического центра признал, что они, возможно, "неидеальны", но, поскольку критика началась уже после их принятия, в министерстве образования и науки решили привлечь общественность к более широкому обсуждению будущих учебных пособий.

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"Я призываю всех родителей, всех пользователей социальных сетей, которые интересуются вопросом - в данное время, сейчас, на нашем сайте находятся учебники для 3-го, 6-го и 8 классов, - сказал Адильхан Дуйсебек. - Любой пользователь может открыть проекты учебников, размещенных издательствами, и оставить там свой комментарий. Мы везде, где встречаемся, призываем общественность более активно участвовать в этом процессе, это полезно для всех с точки зрения повышения качества учебников. Именно сейчас, когда эти учебники разрабатываются, дорабатываются, сейчас надо вносить предложения", - подчеркнул он.

Помимо этого, памятуя о том, что 9-месячное пребывание проектов учебников для 5-го и 7-го классов во всеобщем доступе в сети интернет от критики их не спасло, центр "Учебник" хочет в этом году провести встречи с родительским составом в регионах и с учителями, чтобы презентовать проекты этих разрабатываемых учебников.

"И там мы тоже готовы выслушать мнения, замечания: это та работа, которая должна делаться сообща, с учителями, с участием широкой общественности, - сказал представитель центра. - Также в этом году уже с учетом высказанных замечаний родителей и общественности, министерство приняло решение ввести апробацию тех же учебников для 6-го и 8 классов. До этого мы апробацию для средней школы не проводили - проводили ее только для учебников для начальной школы. В этом году данная процедура начинается, то есть издательство будет привозить учебники в школы, и учителя и учащиеся будут смотреть их, оценивать, те же свои замечания делать. И родители в этом процессе могут участвовать, это делается для большего учета мнений", - добавил он.

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Еще одна мера, которую министерство образования и науки готово предпринять для повышения качества учебников, по сведениям Дуйсебека, это усиление контроля над проектами учебных пособий со стороны так называемой "предметной комиссии". Предметная комиссия - это орган, выносящий итоговый вердикт по новым учебникам после того, как они проходят две экспертизы - первичную и научную, теперь же предметная комиссия будет подключаться к работе на стадии рассмотрения промежуточных итогов разработки, апробации и общественной оценки новых учебных пособий.

"Думаю, в ее работе будут учтены и те замечания, которые поступят на портал общественной оценки", - заключил заместитель директора республиканского научно-практического центра "Учебник".