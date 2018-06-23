МОН просит МВД разобраться с фото тестовых заданий в соцсетях

Национальный центр тестирования направил в министерство внутренних дел письмо с просьбой разобраться с ситуацией вокруг появления фотографий тестовых заданий Единого национального тестирования – 2018 в социальных сетях, сообщил 23 июня директор Национального центра тестирования министерства образования и науки Казахстана Рамазан Алимкулов.

На пресс-конференции директор Национального центра тестирования министерства образования и науки страны напомнил, что накануне в СМИ были опубликованы фотографии тестовых заданий, которые гуляют в соцсетях, и, якобы, использовались на ЕНТ 2018.

«Национальным центром тестирования буквально вчера направлено письмо в МВД по разбирательству касательно содержания тестовых заданий и их незаконного распространения в социальных сетях. Естественно мы будем ждать официального ответа, по результатам этой деятельности», - сказал Алимкулов.

Сообщения о фото заданий, использующихся при проведении ЕНТ, появились в казахстанских СМИ буквально через день после начала проведения Единого национального тестирования, к вечеру 21 июня.

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Фото: Testcenter.kz