МОН РК: Максимальную учебную нагрузку каждая школа определяет самостоятельно

С нового учебного года уроки в школах страны будут длиться по 40 минут. Эту новость на линейке, посвященной Первому звонку, в столичной школе-гимназии номер 80 прокомментировал министр образования Ерлан Сагадиев, сообщает портал elorda.info.

В Министерстве образования и науки РК прокомментировали нововведения в новом учебном году.

"Министерством инициированы и внесены изменения в требования к объектам образования. Теперь уроки будут длиться 40 минут вместо 45 минут, которые были ранее. Второе изменение - из санитарных требований полностью исключена норма, которая регулировала учебную нагрузку в день. Теперь санитарные требования регулируют максимальную учебную нагрузку в неделю", - разъяснила директор департамента дошкольного и среднего образования МОН РК Шолпан Каринова.

В ведомстве пояснили, что такое недельная учебная нагрузка. "Она составляет с 1 по 11 классы от 22 до 39 часов. Максимальную учебную нагрузку в день определяет каждая школа самостоятельно, согласовав ее с попечительским советом и родительским комитетом. Таким образом, новые санитарные требования позволяют ввести 5-дневную учебную неделю", - рассказала Шолпан Каринова.

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Она заверила, что все конструктивные изменения в системе образования направлены на благо детей.

Фото: yvision.kz